Egymást segítették a gyermekek a napokban a Dunaszigeten szervezett táborban. A tizenöt táborozó harmada speciális nevelési igényű, köztük értelmi és látásszervi fogyatékos, mozgáskorlátozott is akadt.

– Augusztus elején szervezzük minden évben a Fűzfa Zoltán által vezetett Pisztráng Kör Egyesülettel az integrált táborunkat, ahol többségi iskolák diákjai mellett az Éltes-iskolából is fogadunk tanulókat. Ők a kenuzással ismerkednek, mert a víz mindenkié – avatott be Ispánki Csaba, aki az Éltes-iskola gyógypedagógusa és a Pisztráng Kör Egyesület tagja is.

A táborozók megismerik a Szigetköz élővilágát, kultúráját, múltját és helyi hagyományait. Az első napokon mindig az alapokat sajátítják el, majd vízre is szállnak.

– Megható látni, hogy amíg az első napon egy egészséges gyermek idegenkedik fogyatékkal élő társától, néhány nap után már segíti őt – veszi át a szót a szintén gyógypedagógus Ispánki Ágnes.

A látássérült Aslan Dávid már visszatérő táborozó: a fiatalember szereti a sátortábor hangulatát, a közös énekeket, fürdéseket és kenuzásokat. Társai támogatják a közlekedésben, vízre szállásban.

– Az a tapasztalatunk, hogy ahol fogyatékkal élő van a családban, gyakran tartanak attól, hogy kirándulni menjenek, mert úgy érzik, sajnálatot vagy éppen félelmet váltanak ki. Ezért is találtuk ki, hogy kifejezetten speciális igényűeknek és családjaiknak szervezünk vízitúrákat a Szigetközben, hogy ők is élményekhez juthassanak – emelte ki Ágnes.