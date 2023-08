A gyerekeknek 60 másodperces videóban kellett összefoglalniuk, mit jelent számukra a Pál utcai fiúk története. Számos, remek pályamunka érkezett be, amelyet szakmai zsűri bírált el. Közülük közel 500-an jutottak be, a vállalatok támogatásának köszönhetően pedig ingyenesen nézhetik meg szeptember elsején a produkciót az Audi Arénában. A különdíjas produkciót elismerő oklevéllel is díjazták, amelyet a győri Gyárvárosi Általános Iskola 5. a osztályos tanulója, Molnár Nóra készített.

Az előadás kiemelt támogatói között szerepel a FK System Építő Kft., az OTP Bank Nyrt. és a Vatam Hungária Kft. is, a főtámogató pedig az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Farkas János, a FK System Építő Kft. képviseletében hangsúlyozta, hogy számukra nem idegen a hasonló társadalmi felelősségvállalás. -Rendszeresen támogatjuk a gyermekjólétet, a sportot és az egészségügyet is. Örülünk, hogy ennek a nívós produkciónak a jegyvásárlásával hozzájárulhattunk.

Szabó László, a OTP Bank Nyrt-t képviselve úgy fogalmazott, hogy a vállalat számára mindig is fontos volt a közösség építése az esélyegyenlőség, a sport és a kultúra támogatása mellett. Örülünk, hogy 10 győri iskolából olyan gyermekeket is segíthetünk, akik nem biztos, hogy megtehetik, hogy ellátogassanak a Pál utcai fiúk előadásra.

Varga Tamás, a Vatam Hungária Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy részükről sem volt kérdés az ügy támogatása, hiszen mindig is fontosnak tartották a nehézsorsúak vagy a rehabilitációra szorulók segítését.

Fesztbaum Béla színművész, a Vígszínház képviseletében beszélt a sajtótájékoztatón, aki a Pál utcai fiúk „Rácz tanár úrja” is. -Köszönet a támogatóknak és a szervezőknek. Izgatottan készülünk a győri bemutatóra. A Pál utcai fiúk több mint egy előadás a Vígszínházban. Ez egy közös ügy, amelyen több generáció, együtt élheti át a magyar irodalom egyik legszívbemarkolóbb alkotását Molnár Ferenc regénye nyomán.

Közös gondolkodásunk és közbeszédünk része lett a grund, amely a miénk, de az előadás végén elveszik. Viszont bennünk tovább él, hiszen a grund egy olyan hely, amiért érdemes tovább küzdeni - fogalmazott Fesztbaum Béla.

A színpadi változatot Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián készítette, amelyet már több mint 400 alkalommal játszottak nagy sikerrel.

- Leverhetetlen, emblematikus darab, amelynek ereje katartikus csoda. Szerdán 10 órakor megkezdjük a felújító próbát, újra jelmezt öltünk és beénekelünk, hogy tényleg azt az élményt tudjuk nyújtani az Audi Arénában is, amit a Vígszínház falai között -tette hozzá a színművész.