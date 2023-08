30 éve-Látványos volt az első falunap Vidám mulatság Mosonszolnokon

A Mofém fúvószenekarának pattogóan vidám muzsikája invitálta a falunapra tegnap reggel Mosonszolnok község lakóit. Mint kiderült, ez az első, de gazdag programmal teli falunap a községben, korábban csak a búcsút tartották meg. A megnyitó előtt ünnepi szentmisét tartottak a templomban, a Nemzeti Demokrata Párt tagjai pedig felavatták a művelődési ház előtti új zászlótartót és trikolórt. Kilenckor a községháza mellett egybegyűlteket Szitás József polgármester köszöntötte. Egységre és összefogásra kérte a lakosságot, majd jó versengést kívánt a sportprogramokhoz. Ezt követően Csermelyi Károly plébános mondott példabeszédet, melyben Szent Istvánra is emlékezett. A köszöntők után a jobaházi Csicseri Néptáncegyüttes lépett a színre Tóth Mihályné vezetésével. Látványos műsorukban többek között rábaközi, szatmári, ajaki, kalocsai és cigánytáncokkal bűvölték el a nézőket. A szünetben a Kisalföld Kiadó Rt. munkatársai lapunkról tartottak vidám vetélkedőt, melybe az apró gyerekektől a nagymamákig bevonták a közönséget, s a jó válaszokat ajándékokkal jutalmazták. Őket követte a Szigetköz Néptáncegyüttes vendégműsora, majd táncház zárta a délelőtti programot. A délutáni műsor a Győri Határőr Igazgatóság kutyabemutatójával kezdődött a focipályán, majd Mosonszolnok és a szomszéd községek labdarúgócsapatai mérkőztek meg egymással. Párhuzamosan légpuskás céllövőverseny és különböző ügyességi, sportvetélkedők is zajlottak. Nagy látványosság volt a póznamászás, a szkander, a lassú „kerékpár csigavágta”, a zsákbanfutóverseny, a botos „labdanoszogatás” , és a helyi önkéntes tűzoltó-egyesület oltási bemutatója. A legnagyobb vidámságot azonban a lányokasszonyok focija okozta. Nagy sikert aratott a Kisalföld emeletes angol busza, amely sétakocsizni vitte vendégeit. A jól sikerült falunapot este tűzoltóbál zárta. A helyiek és a polgármester véleménye is az volt: a rendezvénnyel hagyományt teremtettek, s ezután minden évben tartanak falunapot.



20 éve-Gyarapodó állatfarm: Négy éve a nagy futómadarak közt-Kánikulában tusoló struccok

A kisbajcsi struccfarm gazdája négy éve tölti mindennapjait a világ legnagyobb madarai közt. Szeretettel kényezteti, meg is fürdeti őket, mert úgy véli, nemcsak az embereknek esik jól egy kis hűsítés. Mostanában nemcsak az enyhébb nyarakhoz szokottaknak, de az afrikai szavannában honos szárnyasoknak is melegük van. Legalábbis a kisbajcsi struccfarmon. Horváthné Hatosi Orsolya elmondása szerint madarai a nagy melegben fújtatnak és felborzolják tollukat.Ezért szinte naponta fürdeti őket. Slagból locsolja rájuk a vizet és kisebb mélyedéseket is feltölt nekik, hogy abban lubickolhassanak. Az állatok hálásak a kényeztetésért, szárnyukkal hátukra locsolják a vizet. Főleg a kicsik és a tojók kedvelik a tusolást. Ha Orsolya előveszi az öntözőcsövet, rögtön körülveszik, mert tudják,mi következik. Szeretik a víz más formáját is, például az esőt és megszokták a magyar, telet, jól bírják a havat, a jeget. Vihar előtt viszont idegesen futkosnak a szárnyas időjósok.



10 éve-Ünnepi mise és kenyérszentelés a felújított Szent István-templomban - A keresztény Európa volt az út

A hetven éve felszentelt, s idén felújított Szent István-templomban tartott ünnepi szentmisét dr. Pápai Lajos megyéspüspök, aki az új kenyeret és bort is megáldotta. Zsúfolásig telt tegnap délután a felújított Szent István-templom, ahová püspöki szentmisére és az augusztus 20. alkalmából rendezett városi ünnepre gyűltek össze a hívek. Megtelt a templom parkjában felállított hatalmas sátor is,akik ide húzódtak be az el-eleredő eső elől, a hangszórók jóvoltából követhették a szertartást. - Ma is bonyolult a helyzet Európában, csakúgy, mint István király idején. De akkor is tudták, most is tudnunk kell:csak egy szikla van, Jézus Krisztus - emelte ki miséjében a megyés püspök. A felújított templom, illetve az új kenyér és a bor megáldása után a parkban folytatódott az ünnep. Ivanics Ferenc országgyűlési képviselő felelevenítette azt az utat, amire Géza fejedelem lépett, s amit Szent István király járt be. Magyarország számára a keresztény Európa volt a választás.Koppány felnégyelésével ősi magyar üzenetet küldött az uralkodó, hogy mindenki megértse: valami véget ért, de elkezdődött valami egészen új.„Hol vagy, Szent István király?” - éneklik ma is a katolikus templomokban. Itt van ma is és ha figyelünk, tanácsot is ad - mondta ünnepi beszédében a szónok.