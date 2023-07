Harmadik alkalommal rendezi meg a soproni HofferSuli egyesület a Jamberg Zenés(z) Pikniket Brennbergbányán, a Szent Borbála téren július 7-én 17 órától. A családbarát rendezvény mottója: "A hely, ahol a természet találkozik a zenével." Az erdő ölelte teret megtöltik zenéjükkel a HofferSuli zenekarai, a Zenepavilon közelében pedig játszótér, népi játékok, arcfestés várja a koncertre látogatókat. Egy meglepetés produkció is várható, amelyhez több brennbergi is csatlakozott. A pikniket a soproni Four Corners zenekar koncertje zárja.