Gruber Kiss Ildikó egészségügyi végzettséggel tudja, hogy milyen fontos a véradás. A nyolcvanas évek közepén kezdett vért adni, és azóta évente négyszer beül a székbe, hogy karját nyújtsa.

– A férjem súlyos beteg volt, tudom, mit jelentett neki, hogy kaphatott vért. Így nekem az a természetes, ha adhatok, ezúttal immár harmincharmadszorra – osztotta meg velünk Gruber Kiss Ildikó.

Varga Zoltán családjában sok a véradó, a fiatalember második alkalommal élt a segítségnyújtás ezen lehetőségével: "Jó, hogy így segíthetünk embertársainknak!".

Szabó Balázs 18 éves kora óta ad vért, édesanyja példáját követve:

– Amikor csak tudok, eljövök a véradásokra, nemcsak Mosonmagyaróváron, voltam már Győrben és Jánossomorján is. Jó érzés adni – vélekedett Balázs.

Túlteljesítették a tervet

– Múlt hétig időarányosan a tervünk 14.290 véradó volt a vármegyében, addig viszont sikerült a 16 ezret elérnünk. Mosonmagyaróváron ebből 2710 volt a terv, most 2680-nál tartunk. A Lajta-parti városban átlagosan 60,9 fő jelenik meg a véradásokon, a vármegyében pedig 38,65 fő – avatott be a számokba Kun Szilvia, a Magyar Vöröskereszt vármegyei igazgatója. Kiemelte: míg a vármegye országosan is évek óta vezet a véradások terén, a Mosonmagyaróvári térség azon belül is nagyon jól szerepel a kiváló szervezői munkának köszönhetően.

– Véradóink nagyon elkötelezettek, a nyári szabadságolás idején is, ha tudják elutaznak, megkeresik az alkalmakat, amikor karjukat nyújthatják – fűzte hozzá Kun Szilvia.