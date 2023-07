Közös munkájukról beszélgettünk, együtt fordítanak magyarra egy itthon hiánypótló könyvet, mely a traumákkal foglalkozik. Pete Walker amerikai szerző könyve a "Complex PTSD: From Surviving to Thriving" a poszttraumás stressz szindrómával és annak kezelésével foglalkozik, magyar munkacíme: "CPTSD: túlélésből fejlődés". Lili és Álmos is rengeteg érdekességet tárt fel traumáinkkal kapcsolatban a beszélgetés során. Meddig egészséges a szorongás? Hol kell közbelépnünk, nehogy olyan folyamatok induljanak el, amik megakadályoznak minket a mindennapi munkavégzésben? Hogyan lehetséges az, hogy egy karizmatikus, kiváló vezető képtelen megszólalni kamerák, mikrofonok előtt? Ezekre is választ kapunk a podcastből.

Hallgassa meg!