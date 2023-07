A beszélgetés a központ udvarán felállított mini színpadon zajlott, így a könyvbemutató egy hangulatos nyáresti programként várta a közönséget. Pénzváltó Nikolett turkológusként a téma avatott szakértője, aki sok új, érdekes információt osztott meg a résztvevőkkel. Kifejtette, hogy hazánkban meglehetősen kevesen foglalkoznak Törökország geopolitikai és nagyhatalmi státuszával, pedig a térség meghatározó szereplője, akivel a mindenkori magyar politikai vezetésnek kell és érdemes is számolnia. Magyarország földrajzi elhelyezkedéséből következően egy geopolitikai háromszögben fekszik, melyek végpontjai Moszkva, Berlin és Isztambul. A mindenkori magyar történelmet e hármas reláció határozta meg.

Pénzváltó Nikolett kifejtette, hogy az orosz-török kapcsolatok a történelem során mindig hektikus képet mutattak és nem egyszer keveredett egymással a két ország fegyveres konfliktusokba, háborúkba. A múlt évben kirobbant orosz-ukrán háborút követően Törökország biztonságpolitikai szerepe is felértékelődött és hol úgy tűnik, hogy vállalná a békeközvetítő szerepét, hol pedig élen jár a fegyverszállításokban. Törökország, mint a térség meghatározó katonai hatalma, amellett, hogy igyekszik kiterjeszteni hatalmát a közvetlen térségére, sok olyan belső problémával is küzd, melyek nagyhatalmi ambícióit gátolhatják. A közelmúltban lezajlott elnökválasztás során sok olyan strukturális probléma is nyilvánosságra került, mint a munkanélküliség és az ország adósságállománya, melyek megosztják a török társadalom egészét. Törökország fontos hídszerepet tölt be Európa és Ázsia között, mely szerep Európa számára főként a Kis-Ázsia felől érkező migráns csoportok ellenőrzésében nyilvánul meg. E kényes geopolitikai szerepet a török vezetés nem egyszer az Európia Unióval szemben, mint lehetséges „zsarolási” tényezőt alkalmazza, mely elsősorban a Törökország területén állomásozó kb. 4 millió afgán, szír, kurd lakosság továbbengedésében vagy visszatartásában nyilvánul meg. Törökország minden bizonnyal fontos szerepet fog betölteni a kialakulóban lévő geopolitikai világrendeben, elsősorban, mint a közel-keleti régió szervező ereje, biztonságpolitikai aktora.

