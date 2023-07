Csodálatos és mozgalmas hétvégén van túl a soproni Rinner család, hiszen 9 éves kislányuk Alma álmodott egy nagyot. Az otthonukban található levendulákból csokrokat készített, hogy azt eladja és a bevételt felajánlja a Soproni Állat- és Természetvédők Egyesületének.

A kis csokroknak nem volt konkrét ára, becsületkassza működött. Eredetileg egy napra tervezte az árusítást, azonban akkora volt az érdeklődés, és olyannyira kelendőek voltak a levendulacsokrai, hogy végül csütörtök délutántól vasárnap estig folyamatosan vihettek belőlük az adakozók.

Reggel egyeztettek az egyesülettel, délután Alma már árulta a csokrait

- Alma félénk, visszahúzódó kislány, viszont az utóbbi időben nyitott a világ felé, emiatt is támogattuk őt az elképzelésében - kezdte Rinner Gyula, Alma édesapja. Rendkívül empatikus, segítőkész, próbál az elesetteknek segíteni, imádja az állatokat. Szerdán fogalmazódott meg benne az értékesítés gondolata és az, hogy a befolyt összeget felajánlja. Fontos volt, hogy a szervezet akinek szánja a csokrokból befolyt összeget helyi kötődésű legyen. Az ötlet megvalósítása rendkívül gyorsan történt, csütörtök reggel megkerestem a Soproni Állat- és Természetvédők Egyesületének képviselőjét, Szakonyi Imrét és megkérdeztem, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy egy ilyen akcióban részt vegyenek. Szerencsére örömmel fogadta a kezdeményezésünket - tette hozzá a büszke apuka.

Alma csak egynaposra tervezte a csokrok árusítását, végül csütörtöktől vasárnapig várta a kis csokraival az adományozókat.

Fotó: Rinner Gyula

A kislány szinte egész nap kint volt, nem tántorította el semmi, az időjárás elemeivel dacolva árulta a kis csokrocskákat. Összesen 29 órát töltött az értékesítéssel, amely várakozásokon felüli eredményt hozott, hiszen ennek a csöpp lánynak, a felajánlóknak és adakozóknak köszönhetően összesen 107 ezer forintot sikerült összegyűjtenie.

A kezdeményezés híre a határon túlra is eljutott

Az adományozók nem csak a kertvárosból érkeztek, akadt, aki Sopronból buszozott ki annak érdekében, hogy a kislány álmához hozzájárulhasson. Az összefogás erejét bizonyítja, hogy még a határon túlra is eljutott a híre, egy osztrák házaspár is érkezett a családhoz, hogy személyesen adja át adományát. Volt olyan adakozó is, aki nagyobb összeget tett a perselybe, de nem vitte el a csokrokat, hanem kérte, hogy az illatozó levendulákat Alma vigye be a Soproni Gyógyközpont gyermekosztályára. Így is történt, édesanyjával vasárnap reggel átadták az osztályon dolgozóknak, akik alig akartak hinni a szemüknek, nagyon meghatódtak.

- Igazi cukorbomba, fantasztikus kislány - ilyen és ehhez hasonló megjegyzéseket kaptam a vásárlóktól - mondta Alma. Mindenki átölelt, sok embernek még a szeme is könnyes lett attól, amit én csinálok. Volt egy malacperselyem, abba kaptam az adományozóktól a pénzt. Az mondták nekem, hogy szinte hihetetlen, hogy ezt egyedül vittem véghez.

Hétfő délután megtörtént a találkozás és Alma az összegyűjtött összeget egy általa készített, díszes dobozban átadta a választott állatvédő egyesületnek.

107 ezer forintot rejtett a boríték.

Fotó: Szalay Károly

Szakonyi Imre a szervezet elnöke elmondta, hogy rendkívül megható és példaértékű a kislány felajánlása, nem csak a jelenlegi társadalom hanem a fiatal korosztály számára is. Legyen az helyi, megyei vagy országos szintű összefogás, az mindig óriási segítség a civil szervezeteknek. Hozzátette, hogy az Alma által felajánlott összeget elsősorban az orvosi költségekre, ivartalanításra és speciális tápok vásárlására fordítják.