Ágoston térde egyelőre nem teszi lehetővé hogy biciklivel haladjon a fiúkkal, remélik hogy tud regenerálódni és csatlakozni. De a biciklik is egyre több gondoskodást igényelnek: már nem csak defektekkel kell birkózni a fiúknak, szervízbe is kellett menniük, kisebb javításokra- többek között küllőtörések miatt.

Pamplona után kiváltották a legnépszerűbb zarándokútra, az EL Camino-ra szóló útlevelet, kredenciált, és napokon belül el is érnek Santiago de Compostela-ba. Ugyanakkor, mivel nem bringásokra kialakított útvonalon haladnak, sok szakaszon tolni kellett a negyven kilós túrabicikliket. Kihívást a szintemelkedések is jelentenek a meleg mellett, a fiúk a nap legizzasztóbb óráit elkerülendő , sokszor már hajnalban úton vannak, akkor is, ha tizenkét fokos hidegben kell kezdeni az utat. Akadt egy magyar zászlójuk is, így piros-fehér mezükön túl, már a bringa hátán lobogó nemzetiszínről is megismerhetőek, ahogy rendre meg is szólítják őket magyarok, vagy zarándoktársak.

Kalandjainak követőitől azt kérik, hogy két gombóc fagyira hívják meg őket, illetve annak árát utalják el a Bethesda gyermekkóháznak, arra a két terápiás eszközre, melyet a rehabilitációs osztály számára szeretnének megvásárolni a fiúk. 1,2 millió forint a cél, aminek már több mint a fele összegyűlt. A volt pannonhalmi iskolatársak a Katolikus Világtalálkozóra igyekeznek Lisszabonba, ahol többezer fiatallal együtt élhetik meg a hitüket, és Ferenc pápával is találkozhatnak.

Követni az útjukat, vagy támogatni a céljukat a ridetolisboa.hu honlapon keresztül lehetséges.