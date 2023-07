Idén harmadik alkalommal rendezték meg az Iváni Vágtát. A Nemzeti Vágta előfutamán kilencen indultak kishuszár-, és tizenketten felnőtt kategóriában. A falu apraját, nagyját megmozgató programot Hajtó Péter polgármester nyitotta meg.

A készülődés hetekkel korábban megkezdődött, a hét közepére pedig elkészült a pálya a Lovas Majorban. Szombaton reggel már csak a versenyzőket és a lelkes közönséget várták a szervezők, az Iváni Lóbarátok Egyesület, valamint Iváni önkormányzata. Természetesen büfékkel is készültek, a gyermekeknek kézműves-foglalkozásokkal, ugrálóvárral, arcfestéssel.

- Jó volt a korábbi két vágta visszhangja, ezért döntöttünk a folytatás mellett. Falunapnak is beillik ez a családbarát program, hiszen olyan sok az attrakció, a bemutató. Kedvelt, jelentős esemény, amely országszerte jó hírét viszi Ivánnak. Egyébként is fontos szerepet játszik a település életében a lovassport, erre a jövőben is szeretnénk építeni - mondta Hajtó Péter polgármester, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták a színvonalas rendezvény megszervezését. Hozzátette, az idei vágtának két újdonsága is van, a kocsitoló verseny és a sztárfutam.

A program délben a megnyitóval, majd a kishuszár előfutamokkal kezdődött, amin kilencen álltak rajthoz, közülük a három első jutott az esti döntőbe. A felnőttek között 12-en indultak és négyen jutottak az este hat órakor kezdődött döntőbe. A kicsiknek másfél kör, azaz 800 méter, a felnőtteknek két és fél kör, 1200 méter állt rendelkezésre, hogy bizonyítsák ügyességüket, gyorsaságukat, rátermettségüket. A futamokat a Soproni Történelmi és Hadijátszó Baráti Kör lovas huszárai vezették fel.