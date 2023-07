Délután a Holleanyó Színház előadásában a gyerekek is kalandozhattak a kisvakonddal, amíg bejárta a földet, hogy megtalálja a barátját meggyógyító kamillát. A helyi önkéntes tűzoltók jóvoltából pedig a programok sorát egy fergeteges habparti zárta. De csere-bere polc is állt a rendezvény helyszínén: aki hozott egy megunt játékot, vihetett magával valami mást, ebben már rutinosak a helyi gyerekek. A rendezvényre most először viszont rengeteg plüssfigura is érkezett, a Lurkó Alapítvány számára. Frissremosott illattal hozták a puha kedvenceket, a forgatag résztvevői, hogy új kis gazdára leljenek: nagyjából 60 kisgyermek 151 plüsst adományozott, melyek a győri kórház gyermekosztályán fogják biztatni a gyógyulókat. Ezeket hétfőn juttatja célba az önkormányzat az alapítványhoz.