Remek szezon elé néz mind a paradicsom, mind a paprika. A győri vásárcsarnokban szinte mindenhol 990 forint a paprika kilója, paradicsomot fajtától függően 1600 és 990 forintért találtunk. De van olcsóbb is, kifejezetten lecsópaprika és -paradicsom néven 599 forint kilónkénti árért is vásárolhatunk szép és friss termést. Szakács Orsi, a vásárcsarnok egyik kedvelt zöldség- és gyümölcskereskedője elmondta, csak a méretben van kis különbség, ízben ugyanolyan erős.

Nagyon jó a termés

– Mi Szentesről hozzuk a paprikát és a paradicsomot. Nagyon jó a termés, még csökkenteni is tudtuk az árakat a tavalyihoz képest. A termelő, akitől vesszük az árut, biológiai védekezéssel óvja a termést a fóliasátorban. A tapasztalat az, hogy a szabadföldi termesztés már nem hatékony. A kiszámíthatatlan időjárás miatt ilyen módszerrel már nem lehet nagyobb mennyiséget termeszteni.

Ráadásul a vevők is egyre igényesebbek, most már az az elvárás, hogy ne csak finom, de szép is legyen a termés. Ezt szabadföldön megint sokkal nehezebb elérni. A termelőm idén 10 fajta paradicsomot nevel, vannak hagyományos és különleges fajták is. Egész nyáron gyönyörű termésre számítunk. Pál Józsefné is éppen lecsóba való paprikát és paradicsomot vásárolt. Paradicsomból nálunk a kertben mindig hat-nyolcféle van.

Pál Józsefné a klasszikus receptre esküszik, ha lecsóról van szó.

Fotó: Rákóczy Ádám

Kis kolbász adja a lelkét

– Nagyon szereti a család. Én hagyományosan készítem, a hagymát olajon megdinsztelem, kis pirospaprikát adok hozzá, aztán jöhet a paprika és a paradicsom, végül pedig egy kis kolbász. Az árak sajnos nehezebben mennek le, de így is megvesszük. Van, aki saját kertjének terméséből készíti el a magyarok egyik kedvenc nyári ételét.

– Vannak növények, amelyeket inkább nyersen szoktunk fogyasztani. Ilyen a paradicsom és a paprika, bár ez a páros főtt ételként is jól kiegészíti egymást. Ki ne szeretné a lecsó különböző formáit, amelyet tartósítva üvegekben is tárolhatunk télire? – mondta el Ujhelyy Károly győri kertbarát, a kertészek és kertbarátok országos elnökségének tagja.

Többféléből ízletesebb – Ujhelyy Károly kertjében is beérett már az első termés.

Fotó: Rákóczy Ádám

Mesterpraktika

– Paradicsomból nálunk a kertben mindig hat-nyolcféle van, így aztán a friss fogyasztás mellett a fagyasztva tároláshoz, az ivólé- és ketchupkészítéshez, valamint a lecsóeltevéshez is találunk megfelelőt. Sokan úgy tartják, hogy a már kevésbé friss zöldségből, „lecsópaprikának valóból” érdemesebb készíteni a magyarok közkedvelt nyári ételét, de mi frissen is szeretjük. Az idei első tv-paprikából és beérett paradicsomokból egész héten lecsót készített a feleségem – fejtette ki a kertbarát, aki szerint ízesebb lesz az étel, ha több fajtájú, édességű zöldséget használunk hozzá.

Hozzátette, hogy szerencsére a hagyma is egyszerre érett be az első paprika- és paradicsomterméssel, így azt is kertből szedték az idei első lecsóhoz.