A jelenség kialakulására többféle tudományos magyarázat is létezik: a legelterjedtebb szerint a dudorokat létrehozó felhőzetben kisebb skálájú leáramlások indulnak meg, amelyek belesüllyednek a felhőzet alatti szárazabb légrétegbe. A szárazabb levegővel való keveredés párolgást indít be, ami az extra hűlés miatt további süllyedést eredményez, a lefelé irányuló mozgás pedig magával rántja a felhőzet anyagát. Leggyakrabban zivatarok üllőjében figyelhető meg a nyári félévben, de ritkábban kialakulhat közép- vagy alacsonyszintű felhőzetből a hidegebb évszakokban is. Kedd este a naplemente idején pont az utóbbi eset valósult meg.