Szentbeszédében Palatinus Kristóf Szent Annáról és Szent Joachimról, Jézus nagyszüleiről osztotta meg gondolatait a hívekkel.

- Két olyan emberre tekintünk, akik különlegesek a szentek és különlegesek a szent szülők között is, hiszen Mária szeplőtelen fogantatásának részesei és tanúi voltak. Nem sok mindent tudunk róluk, hiszen a Szentírás hallgat velük kapcsolatban. Jézus két családfáját is közlik az evangéliumok, mégsem találkozunk egyikben sem az ő nevükkel. hiszen ezek József családjának őseit sorolják fel. Létezik egy Jakab ősevangéliuma című irat, amelyet bár az egyház nem fogadott el istentől sugalmazottként, mégis talán ebben találjuk az ő életükre vonatkozó legtöbb részletet. Persze, az ebben írtakat némi fenntartással kell kezelni. de annyi bizonyos, hogy a szent hagyomány megőrizte az ő alakjukat és a keresztény lelkiségben ma is fontos szerepet kapnak. Ma mi is rájuk tekintünk, mint a szülők és nagyszülők védőszentjeire. Érdemes feltenni a kérdést, hogy mit és hogyan tanulhatunk az olyan emberektől, akikről nem tudunk semmit. Talán ehhez hívjuk segítségül Sirák fia könyvét, amiben a következő áll: áll javaik gyermekiknél fennmaradnak, szent örökségük unokáiknál sem vész el. Vagyis az ő utódaikra kell tekintenünk, hogy lássuk, mit hagytak maguk után. Mi az, amit mi magunk is tanulhatunk tőlük? Szent Anna és Szent Joachim esetében különösen fontos dolgokra lelhetünk. Először is ők nevelték úgy Máriát, hogy már fiatal leányként azt tudja mondani Istennek, hogy történjek velem a te szavaid szerint. Ők nevelték, úgy, hogy fiatal leányként igent tudjon mondani az Isten hívására. Ők nevelték úgy, hogy szent fia földi útján végig csendesen, de mindig szerető és segítő háttérrel tudjon neki szolgálni. Ők nevelték úgy Máriát, hogy képes legyen végigkísérni fiát a szenvedés keresztútján, hogy ott tudjon és merjen állni Jézus keresztje alatt, amikor mindenki más már elhagyta. Mária életének szeretetben gyökerező odaadását, a bizalommal teli hitét nem mástól, mint a szüleitől tanulta és ezért igazi példaképek ők számunkra a hitben és a hit továbbadásában is. Vagyis mi az ő örökségük? Emlékezzünk Isten szövetségére! Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten szövetséget kötött az emberrel és biztosította a szeretetéről és gondoskodásáról. És mivel kitartottak ebben a hitben, Isten törvényei és Isten parancsai szerint igaz életet éltek, Isten megáldotta őket. Jézus családjában három olyan asszonyt is találunk, akiket Isten különös módon is megáldott. Szent Anna, aki a hagyomány szerint sokáig imádkozott férjével azért, hogy gyermekük lehessen. Isten csodálatos módon megajándékozta őket egy kislánnyal, nem is akármilyen kislánnyal, hanem a Szűzanyával, aki minden bűn nélkül fogantatott és született. És ott van Erzsébet is, Annának a testvére, akinek szintén éltesebb koráig kellett várni arra, hogy gyermeke születhessen. És és Isten csodálatos módon megajándékozta őt egy gyermekkel, nem is akárkivel, Keresztelő Szent Jánossal. És természetesen ott van a boldogságos Szűz Mária is, akit isten kiválasztott, hogy a Megváltó anyja legyen és Jézust a szentlélektől foganja. Az áldás generációról generációra szállt és Jézuson keresztül, aki a nagybetűs áldás és mi is részesülünk belőle. Ilyen módon tudunk lelkileg is kapcsolódni a ma ünnepelt szentjeinkhez, akiken keresztül ma is Isten áldása árad felénk. Mit tanít ma nekünk Szent Anna és Szent Joachim élete? Sokáig nem lehetett gyermekük. Az Ószövetségben is találkozunk olyan szülőkkel, olyan anyákkal, akiknek sokáig kell várakozniuk arra, hogy gyermekük születhessen. Ilyen Sára vagy Hanna. Miért ez a sok várakozás? Egyrészt azért, hogy egyre inkább növekedjen bennük a hit. Azt szokták mondani, amire sokat kell várni, annak utána sokkal jobban tudunk örülni. És azért is, hogy Isten mindannyiunk számára világossá tegye, hogy a világ dolgait ő irányítja. Hogy az élet minden esetben Istentől származik. Mi is talán ismerünk a környezetünkben is olyanokat, akik úgy hiszik, hogy a gyermek egyszerűen csak egy biológiai folyamat eredménye. De isten súlyosan felhívja a figyelmünket arra, hogy annál sokkal több. A gyermek isten szeretetének a jele. Isten áldása, Isten ajándéka. És egyben arra is hív bennünket, hogy együtt és együttérző szívvel tudjunk ma azokért és azokkal imádkozni, akiknek nem adatik meg, hogy gyermekük lehessen. Szent Anna és Szent Joachim életszentsége valójában abban áll, hogy a gyermekükben nem csak a természetes örömöket látták, hanem örömmel tudtak rajta keresztül is tanúságot tenni a hit mellett, amit átadtak lányuknak. És talán ez a legfontosabb örökség, amelyet nekünk is tovább kell adnunk: az Istenbe vetett hit. És talán átérezzük azt, hogy ezt különösen nehéz a mai világban. Sokan azt mondják: vallásosan neveltem gyermekeimet és mégis mi lett belőlük? Valóban, azt nem tudjuk, hogy Istennek mi a terve az unokákkal, a gyermekekkel. De a feladatunk, hogy olyan környezet tudjunk számukra teremteni, amelyben a hit magva ki tud bontakozni. Ha pedig úgy érezzük, hogy mindezt megtettük, még mindig imádkozhatunk azért a bölcsességért, az élet bölcsességért, amelyet Jézus Máriától kapott, Mária pedig a szüleitől, Annától és Joachimtól, ők pedig Istentől. Azáltal, hogy az ő parancsai szerint éltek. Azt a bölcs szívet, amely fáradság nélkül tud imádkozni a gyermekekért és azt a bölcs szívet, amely a fiatalokban is felkelti a vágyat a szülőkért és nagyszülőkért folytatott imádságra. Ma két olyan emberre tekintünk, akik talán földi értelemben a feledés homályába merültek és talán így lesz ez velünk is. De a szentleckében is azt hallottuk, hogy talán nem tudjuk, hogy hullámos volt-e a hajuk, vagy milyen ékszereket hordtak, de nem is ez a fontos. Mert ez csak a földi szemszög. A mennyország perspektívájából, Isten szemszögéből tekintve ők olyanok, akik bölcsességre oktattak sokakat és tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok. Erről tesz tanúbizonyságot az is, hogy ma együtt, itt vagyunk és őket ünnepeljünk, rájuk emlékezünk és kérjük azt is, hogy mi is olyanok lehessünk, akik a mennyei szemszögből, a mennyország perspektívájából é a szeretteink szívében és Isten szívében is mindig kitüntetett helyen állunk. Mert az bizonyítja, hogy az Isten ügyéért éltük az életünket és hogy képesek voltunk szüleink és nagyszüleink szívének a gazdaságából meríteni. Vagyis, hogy tudjunk kölcsönösen, az idős és fiatalért, fiatal az idősért szívből és őszintén imádkozni. Legyen a mottónk Ferenc pápa idei nagyszülők és idősek világnapjára kiadott levelének egy mondata: Egy idősebb ember barátsága segít a fiatalnak, hogy ne szűkítse életét a jelenre, és ne feledje, hogy nem minden az ő képességein múlik. Az idősebbek számára pedig egy fiatal jelenléte reményt ad arra, hogy amit megéltek nem vész el és álmaik megvalósulnak.

A szentmise végén Palatinus Kristóf újmisés áldásban részesítette a híveket.