Idén először a szülők számára is szerveztek egynapos programot, ahol információkat szerezhettek lehetőségeikről, rehabilitációs eszközökről és feltehették a kérdéseiket.

Balu, Bagira és a többiek

Fejes Tímea és a Pulai Nikoletta táborvezetők tizennégy kacifántos fiatalnak, és ugyanennyi felnőtt, illetve fiatal ép társnak igazgatják a lépteit, együtt bújnak a héten képzeletbeli bundába, csőrbe vagy kígyóbőrbe.

– Egy előadással készülünk a szülőknek, barátoknak és a tábor támogatóinak a hét végére – mondja fejes Tímea gyógypedagógus – Kerekesszékes előadás is lesz, kommunikátorral mesélnek a gyerekek és többszólamú énekkel is készülnek. Minden játékot a mese köré illesztettünk. A gyerekekre formáljuk a szerepeket, hiszen tizennégy gyerkőcnek szeretnénk élményt adni, nem csak négy-öt főszereplőnek. Az a cél, hogy ne csak a babakocsis kacifántos, de a segítője is élvezze.

Szagolnak, ízlelnek, tapintanak, Tímea azt mondja, a szenzoros ingerlésben nagyon hisz.

– Most Balu éneke alapján ízlelünk és szagolunk csemegéket, tegnap Sírkánt szelídítettünk érintésekkel, súgással, simogatással, kendővel legyintéssel. A mi táborunkban nem ehet embert Sírkán, itt megszelídül!

Tímea mellett több gyógypedagógus is van a felnőttek között, de ápoló és beteghordó egyaránt akad, ugyanakkor nincs kizárva a HR-es, vagy a művelődésszervező sem.

Driftelni nem ér!

Elmesélte, hogy falevél-fogócska közben, amikor egymás leveleit kell megszerezni a gyerekek, volt aki annyira ragaszkodott a leveléhez, hogy kerekesszékestől elhúzták. – Szoktuk mondani, hogy driftelni nem ér, de a nagy kacagások között bizony előfordul.

A hasonló állapotú gyereknek nem sok lehetősége nyílik táborozásra, programra, kikapcsolódásra, ahogy szüleiknek sincs sok lehetősége a nyáron szusszanni az ápolásuk, felügyeletük teendőitől. – Az anyukáknak, apukáknak nagy segítség, amit ki is használnak mondjuk ügyintézésre. Olyat is tudok, aki a másik testvért elvitte nyaralni, amíg mi itt vagyunk a kacifántosukkal. Amikor reggel hozzák a gyerekeket, akkor elmondják, hogy beesett az ágyba úgy elfáradt, vagy be nem állt a szája, olyan lelkesen mesélt.

Mészáros Viktória, az egyik kis táborozó anyukája azt mondja, ez mindenkinek jó. – Nekem egy kis szabadságot ad. Ármin pedig örömmel jön, szeret középpontban lenni. Nagyon jó a segítője. Le tudják fárasztani, ilyenkor végig tudja aludni az éjszakát és nagyon vevő erre a foglalkozásra.

Szemléletformálás

De nem csak a kacifántosok és családjaik számára hasznos a tábor, az ép gyerekek is sokat tanulnak, formálódnak, egyre érzékenyebbek az őket körülvevőkre. – Amikor elkezdtük ezt, kuriózum volt, nem tudom, hogy az országban van-e már más ilyen tábor, amikor elkezdtük még biztosan nem volt. Az ép gyerekek, akik vállalják, hogy a héten társai lesznek a kacifántosoknak, meglepődnek az első napon: máshogy néznek ki, másra van szükségük, de utána nagyon természetessé válik a barátság, és most meg már nagy élményekről beszélnek.

Heteket gondolkodnak a szervezők a párosításokon, melyik kacifántos mellett ki fog beválni, hiszen emberekről beszélünk, akiknek lehet ízlésük, véleményük és még bal lábbal indított napjuk is. Ha jól sikerül, az ép segítők és a kacifántosok között barátság alakul, sokan a táboron kívül is tartják a kapcsolatot, találkoznak, ahogy Nina és Bogi is fest, vagy épp hittan táborba megy együtt. Bármennyire jótékony a tábori együttműködés, egyre nehezebb hívni a fiatalokat, mert sok a program: teljesíteni kell a közösségi munkát, utaznak, nyelvet tanulnak, nem érnek rá.

Kis Puskás Öcsi lett a táborlakóból

Ki gondolná hogy innen, az ép segítők köreiből még karrier is indulat, pedig így indult Bujtár Dominik gyermekszínészi karrierje. – Innen jutott be castingra. Az azévi táborban Micimackó előadásra készültünk, és azt a szerepét vitte a győri színházba, így jutott be, és lett kis Puskás Öcsi.