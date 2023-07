A szabadban csak az arra kijelölt helyen fürdőzzünk – kaptuk a legalapvetőbb tanácsot Mátis Csabától, a Győri Speciális Mentők vezetőjétől. – Nem véletlenül vannak kijelölve a strandok, ahol nincsenek olyan tárgyak a vízben, amelyek sérülést okozhatnak és olyan vegyi anyagok, amelyek nem látszanak, de bőrbetegséget okozhatnak. Ismeretlen vízbe ne menjünk úszni, ha pedig vízi járművet használunk és nem vagyunk vízbiztosak, akkor feltétlenül vegyünk mentő-, de legalább úszást segítő mellényt – szögezte le Mátis Csaba.

Jó észben tartani azt is, hogy felhevült testtel nem szabad a vízbe ugrani. Sokan nem tudják, hogy ha az ember az arcát hirtelen belemártja a vízbe, lezár a gégefő és nem kap levegőt, meg is fulladhat. A szervezet reflexe, hogy ha valaki hirtelen beleugrik a hideg vízbe, a szervezet görccsel válaszol, nem tud levegőt venni. Minél nagyobb a hőkülönbség, ez annál erőteljesebben jelentkezik, ezért kell lehűteni magunkat – emlékeztetett a szakember.

Medencébe valók a gumijátékok

Egyre több és nagyobb, különleges és mókás felfújható gumialkalmatosság csábítja vásárlásra és vízre az embereket. Jó azonban átgondolni előtte, mire is vállalkozunk. Ezek ugyanis nem a szabad vízre, inkább medencébe valók. Az anyaguk sem olyan erős, mint a sporteszközöké és irányítani sem lehet őket, ezért a folyókon vagy a Balatonban nem ajánlott azon napozni, feküdni a vízen. Viszi a szél, az áramlás, könnyen lefordul róla az ember, főleg, ha elalszik rajta, és kész a baj. A SUP nagyon népszerű, de bármikor összeütközhetünk egy másik vízi alkalmatossággal vagy leeshetünk róla. Nagyon kemény az anyaguk, ha abba beleüti valaki a fejét, eszméletét is vesztheti. Mindenképpen vegyenek fel mentőmellényt a használói. A vízi eszközök használatát külön meg kell tanulni. Csak az menjen a vízre, aki tisztában van a vízi közlekedés szabályaival. – szól a szakember jó tanácsa.

A vízen is vannak közlekedési szabályok

A legfontosabb az elsőbbségadás és a körültekintő, toleráns hajózás. Úgy kell közlekedni, hogy a többi vízen lévőt, de az úszóműveket és parti létesítményeket se veszélyeztessük – mondta kérdésünkre Kötél Pál, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hajózási felelőse.

Az ikrényi strandon sportoláskor kötelező a mentőmellény.

Fotó: Rákóczy Ádám

– Győrben gondot okozhat, hogy az evezősök, kajak-kenusok a teljes vízfelületet elfoglalva, folyásiránnyal szemben a meder szélén, folyásirányban a meder közepén közlekednek, így mellettük az elhaladás odafigyelést igényel. A motoros hajók sokszor nem megfelelő sebességet választanak, túlságosan nagy hullámokat keltenek. Nemrégiben rendezték a győri partokat, ami leszűkíti a medret, emiatt az egymás melletti elhaladáskor mindenkinek jobban kell figyelni egymásra – hívta fel a figyelmet Kötél Pál, aki azt is említette, hogy a vízitúrázók egy része nincs tisztában a vízi közlekedés szabályaival és néha az evezéstechnikájuk is kívánni valót hagy maga után. Mint elmondta, a strand területét, melynek határát a vízen piros-fehér bóják jelölik, nem lehet igénybe venni vízi közlekedésre. A vízben úszó embert pedig a víz felőli oldalon kell megkerülni, anélkül, hogy a hajóval nagy hullámot keltenénk.

Tizenegy Kijelölt hely Győr-Moson-Sopron vármegyében tizenegy kijelölt természetes fürdőhely várja a strandolókat az idei szezonban. Ezek: Babót, Poseidon Camp strandfürdő; Dunasziget, zátonyi szabadstrand; Győr-Gyirmót, Achilles strand; Győr, Aranypart I., Győr Aranypart II.; Halászi, szabadstrand; Ikrény, strandfürdő; Mosonmagyaróvár, Itató szabadstrand; Mosonma- gyaróvár, mosoni szabadstrand; Mosonmagyaróvár, Báger-tó, szabadstrand; Sopron, Tómalom-fürdő.