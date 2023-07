Rengeteg a munka a földeken, de oda el is kell jutni a gazdáknak. Győr-Moson-Sopron vármegye útjain is sok mezőgazdasági gép közlekedik, és a hatalmas járművekhez különböző munkák elvégzésére alkalmas tartozékokat is kapcsolnak - hívja fel a figyelmet a rendőrség.

A rendőrség kéri az autósforgalomban közlekedőket, hogy figyeljenek a nagyobb munkagépekre, türelmesen és megértéssel vezessenek! A balesetveszélyes és meggondolatlan manőverek helyett pedig inkább várjanak türelmesen, amíg a járművek vezetői le tudnak húzódni és biztonságosan meg lehet előzni őket.