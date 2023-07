Sopronnémeti önkormányzata a falunap keretein belül rendezte meg hagyományőrző és -teremtő céllal első parasztolimpiáját, melynek célja a régmúlt, a paraszti élet játékos felidézése volt.

Bognár Sándor polgármester köszöntötte a rendezvény résztvevőit, és a várakozással teli csapatokat, melyek mindegyikében öt versenyző állt a rajtvonalhoz. Kilenc versenyszámban öt csapat mérte össze erejét, a Sopronnémeti fiataljaiból álló Jövő bajnokai, a testvértelepülésről ide látogató Batyki Bikucik, a beledi nyugdíjas klubból érkező Ezüstfenyők, a szintén sopronnémei ifjakból álló Sörördögök és a Szerények csapata.

Az első feladat nem is lehetett más, mint a zsákban futás. A szekértolás-húzás versenyszámmal az állatok igába fogását, a talicskafutással a teherszállítás régi módját jelképezték. Az állatszállítás hajdani technikáját elevenítették meg a „kotrocos” megmérettetéssel. Egy csapattag bebújt egy ketrecbe, ami egykor állatok cipelésére szolgált, ketten pedig a bójákat megkerülve futottak be vele a célba. A régi hiedelmeket idézte kendőben, otthonkában a boszorkányfutás seprűvel.

A golyólökés, a malomkőhajítás és a kötélhúzás versenyszámokban inkább az erejüket fitogtathatták a legények és a leányok korhű eszközökkel. A Keszeg-ér közelségét kihasználva vizes feladatot is teljesítettek a versenyzők, volt aki, derékig merült a vízben, a többiek pedig vödrökben hordták azt a 200 literes hordóba.