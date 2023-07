- Az első napot a szálláson töltöttük, berendezkedtünk, az estét pedig finom vacsorával zártuk. Másnap biciklitúrán vettünk részt, egészen Dunakilitiig tekertünk a gyerekekkel, ahol a helyi látványosságokat néztük meg. Mivel nem mindenki tudott magabiztosan kerékpározni, segítségünkre sietett Feketeerdő polgármestere, Novák András, aki felajánlotta falugondoka támogatását. Így senki sem maradt ki a napi programokból, helyszínről-helyszínre falubusszal szállították a gyerekeket. A helyi alapszervezetek képviselői is velünk tartottak - fejtette ki Kun Szilvia.

Az időjárás is kegyes volt a táborozókhoz, így a délutánt minden nap a közeli parton strandolással töltötték. - Ez volt a legkedveltebb program - emelte ki a szervezet vármegyei igazgatója. -Harmadik nap gyalogtúrán vettünk részt, a Pisztráng Kör Egyesület a közeli természeti kincseket mutatta meg nekünk. Bőrkarkötőt készítettünk és az elsősegély bemutató is nagy sikert aratott. De talán a csütörtök volt a legizgalmasabb, amikor fél napos kenutúrán vehettünk részt, este pedig tábortüzet raktunk, szalonnát sütöttünk. Készült még finom palacsinta és lángos is - sorolta Szilvia.

A nyári kalandok tovább folytatódnak a Magyar Vöröskereszttel, kedden 13 fővel indulnak Győrből Balatonszárszóra táborozni, majd legközelebb Rábacsécsényre kirándulnak, majd közel ötven fővel indulnak neki a bakonybéli túrának a vakáció végén.