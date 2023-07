Már május közepén érdeklődtek diákok a nyári munkák iránt a Pannon-Work győri kirendeltségén. A fiatalok többsége a nyár első felében szeretne dolgozni. – Most valamivel több a jelentkező, mint a lehetőség, így nem érdemes sokat várni a munkakereséssel – mondta el Lacziné Csóka Judit kirendeltségvezető. – Ugyanakkor jelenleg is több céggel egyeztetünk.

– A legtöbben júniusban és júliusban szeretnének dolgozni, akik a nyár második felében terveznek munkát vállalni, már jobban tudnak válogatni a lehetőségek között – hangsúlyozta Lacziné Csóka Judit, a Pannon-Work győri kirendeltségvezetője.

Bruttó 1500–1800 forint közötti órabérek

Az örökös sláger az adminisztratív munka, a jelentkezők nagy része ilyen állásban reménykedik. Azonban a legtöbb ilyen munkát kínáló cég már érettségit, szaktudást vagy nyelvtudást kér.

– A bolti kisegítő, főleg ruházati vagy cipőbolti is nagyon népszerű, valamint az árufeltöltő pozíciókat is szeretik a diákok. Alkalmi munkaként pedig hoszteszkedésre is könnyű jelentkezőket találni. A tizennyolc év felettieket is várjuk még például pénztárosi munkára, de tapasztalatunk szerint az utóbbi években a korosztályukból jelentősen visszaesett a munkavállalók száma.

A 25 év alattiak bére félmillió forintig továbbra is személyi-­jövedelemadó-mentes. A munkaadóknak legalább bruttó 1334 forintos órabért kell fizetniük a fiataloknak, de a környéken az iskolaszövetkezeteknél ennél magasabb órabérekért is dolgozhatnak a diákok.

– Átlagban bruttó 1500–1800 forint között vannak az órabérek, nehéz fizikai munkáért akár bruttó 2000 forintot is fizetnek. Egyre több cég foglalkoztat diákokat, sokan velük oldják meg a kollégák nyári szabadságolásait. Ilyenkor a fiatalok különböző műszakokban tudnak munkát vállalni.

Lacziné Csóka Judit hozzátette: a lendület augusztus 20-ig tart, onnantól jelentősen csökken az állást kereső fiatalok száma, és kevesen folytatják a munkát ősszel.

Munkában a győri Aranyparton – Papp Zoltán és Gergye Dávid idén először dolgozik vízi felügyelőként a győri szabadstrandon, míg Sipos Roland már több éve vigyáz nyaranta a fürdőzők biztonságára. Fotó: Csapó Balázs

A vendéglátás nehéz, de jól fizet

A soproni El Gusto Cafe & Bistro minden évben foglalkoztat diákmunkásokat, idén tizenhatan kezdtek itt dolgozni. Kiss Andrea cégtulajdonos elmondta: a diákok átlagosan egy hónapot töltenek náluk; van, aki két teljes hónapot dolgozik, de olyan is akad, aki csak egy-két hetet vállal.

– Azok a motiváltabbak, jobban taníthatók, akik több időt töltenek nálunk. A többség azért dolgozik nyáron, mert ebből szeretné finanszírozni például a nyári fesztiválok költségeit vagy a nyaralását. Nem könnyű munka, de a vendéglátásban viszonylag gyorsan jó kereseti lehetőséghez juthatnak. Általában háttérmunkával kezdenek, pultos kisegítőként alkalmazzuk őket. Ez azt jelenti, hogy leszedik az asztalokat, mosogatnak, előkészítik az italokat (limonádét) vagy fagylaltot mérnek. Ha valaki láthatóan érdeklődik a vendéglátás iránt, őket jobban befogjuk, a bátrabbak akár a felszolgálást is kipróbálhatják. A tapasztalat azt mutatja, hogy az évek óta visszajáró diákjaink már átlátják a folyamatokat, motiválhatóak, és szerves részei cégünknek – tette hozzá.

Egész nyáron dolgozik

Pelle Boglárka 17 éves diáklány nem először vállalt nyári munkát, már tavaly is a vendéglátásban dolgozott pultosként. Azok közé tartozik, akik a szünet teljes egészét munkával töltik. Elmondta, hogy idén tudatos a megkeresett összeggel kapcsolatban, mivel annak nagy részét a jogosítvány megszerzésére fordítja.

A minimálbér jár

A NAV felhívja a figyelmet, hogy a diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves, nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség. A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, miszerint az arra jogosult fiatalnak havi 499.952 forintig nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi-, heti-, napi- vagy órabérben, vagy teljesítménybérben is, a diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, ami napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 232.000 forint.