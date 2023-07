Minden évben nagy az érdeklődés a győri Xantus János Állatkert által szervezett győri Zootáborra. A napokban ellátogattunk az egyik csoporthoz, hogy megnézzük, milyen programokon vehetnek részt a gyerekek.

– Idén kicsit változtattunk a koncepción, ugyanis tavaly tíz perc alatt betelt az összes hely, akkor 600 gyermeket táboroztattunk. Mivel sokan lemaradtak, még egy pluszhetet nyitottunk. Idén viszont elkészült a Madagaszkár csarnok-játszóházunk, így megtehettük, hogy bővítsük a létszámot. Az idei szezonban a heti 60-ról 100-ra növeltük a jelentkezők számát. Ezen a nyáron tíz hét alatt 1000 fiatalnak kínál programokat a győri Zootábor a Xantus János Állatkertben – mondta el Wenczel Flóra zoopedagógus és táborvezető.

Relikviákat gyűjthetnek

Flóra szerint azért népszerűek az állatokkal kapcsolatos táborok, mert minden gyermek szereti őket, és itt olyan fajokkal is találkozhatnak, amiket otthon nem lehet tartani vagy csak ritkán kerülhetnek hozzájuk közel a diákok.

– A legizgalmasabb számukra, hogy olyan helyekre is bejuthatnak, ahova egy átlagos állatkerti látogatáskor nem – tette hozzá a táborvezető.

– A reggeleket a kifutók takarításával kezdjük, nagyon szeretik a táborozók. Itt még a kakit is örömmel szedik. Majd a ragadozók kifutója következik. Ez mindig izgalmas számukra, hiszen ott járhatnak, ahol a tigris, a medve vagy az oroszlán. Megnézhetik a lábnyomokat, és különböző relikviákat is gyűjthetnek a gyerekek: bajszot, szőrt, karmokat, amiket aztán haza is vihetnek magukkal emlékbe – emelte ki Wenczel Flóra.

A győri állatkertben táborozók nagy csodálattal figyelték a győrszentiváni Állatságok interaktív és ismeretterjesztő állatbemutatóját. Az egyik tyúk például ügyesen felismeri a piros színt vagy saját képmását is.

Fotó: Csapó Balázs

Főszerepben a házi kedvencek

Ebéd után szintén állatos program következik. Három helyszínen van a gyerekek főhadiszállása, minden házban találhatók apró kedvencek, mint patkány vagy nyúl.

– A megetetésük, élőhelyük kitakarítása is a gyerekekre van bízva. Ilyenkor oktató jellegű foglalkozást is tartunk, átbeszéljük, mire kell odafigyelni a tartásuknál, hogyan kell őket gondozni. Igyekszünk több játékot is belevinni a hétköznapokba: van, hogy a játszótéren vagy az ugrálóvárban töltjük az időt. A nagy kánikulában a kedvenc elfoglaltságuk a gyerekeknek azonban a vízipisztolycsata – árulta el Flóra.

Az edukáció is fontos számukra. – Megértetjük a gyerekekkel, hogy a környezet- és az állatvédelem az ő kezükben van, hiszen ők a jövő – fűzte hozzá Wenczel Flóra.

Üdülés lóháton

Az abdai Avalon Lovasudvar és Élménypark évről évre szervez nyári tábort a gyerekeknek, amelyek szintén népszerűek a kicsik körében. Vegyes a korosztály, de mindig remek a hangulat.

Az Avalon Lovasudvar és Élménypark táboraiban imádják a lovastornát a gyerekek.

Forrás: Avalon Lovasudvar

A szórakozás mellett a gyerekek megtanulhatják, mik a kantár vagy a nyereg részei, lovastornáznak, de nyeregbe pattanhatnak a kifutóban vagy szabad terepen, akár párosban is. A farmon élő állatok etetése, gondozása is része a programoknak a kézműves- és egyéb foglalkozások mellett.