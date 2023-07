A soproni és környékbeli állatbarátok kivételes összefogásának köszönhetően új autót vásárolhatott az ötödik éve működő Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület. Tölli-Molnár Beáta, az egyesület vezetője elmondta: a felhívásuknak köszönhetően egymásnak adták a virtuális kilincset a segítők, viszonylag rövid idő alatt közel másfél millió forint gyűlt össze. – Nagyon jó érzés volt megtapasztalni ezt a hatalmas támogatást, rendkívül hálásak vagyunk. A pénzadományoknak köszönhetően olyan gépkocsit vásárolhattunk, amelyet minden, az állatmentéshez, állatbefogáshoz szükséges eszközzel felszerelhetünk – mondta el Tölli-Molnár Beáta.

– Az autóban lesz fix box, amelyet nem kell innentől kezdve ki-be pakolni, lesz benne élvefogó csapda, befogóbot, terelők, póráz, szájkosár és gyógyszerek. Az alapfelszerelés rendelkezésünkre áll, ha menni kell, indulásra készek vagyunk. Nemcsak az állatmentés válik így könnyebbé, hanem az orvoslátogatás is, hiszen a nagyobb autónak kö- szönhetően egyszerre utaztatható benne a jelenleg nálunk lévő tizenhárom kutyus is – sorolta.

Az újonnan vásárolt autóban nemcsak az állatmentéshez szükséges felszerelések, hanem a kutyusok is elférnek. Fotó: Máthé Daniella

– Fontosnak érzem megemlíteni azt is, hogy az esetleges mentéseket a civil munkánk mellett végezzük, így sajnos bár van autónk, nem biztos, hogy azonnal segíteni tudunk. Az egyesület nevére a Pa- dö-dő zenekar nemrég elhunyt művésze nevében is utaltak. Igaz, az összeg nem az autóra, hanem az állatok ellátására, orvosi költségeire érkezett, de így is óriási segítség. Falusi Mariann Györgyi búcsúztatásakor tette azt a felhívást, hogy a virágra szánt összeggel támogassanak a rajongók egy olyan civil szervezetet, amelyről azt gondolják, a céljaival, az értékrendjével Györgyi is azonosulni tudott.

– Több szervezet mellett mi is kaptunk utalásokat, most már többet is. Közvetlen megkeresés nem érkezett, egyszer csak megjelent a számlánkon az összeg „Lang Györgyi emlékére” a közleményben, innen tudjuk, hogy rajongótól érkezett, és azt nekünk szánta – zárta a beszélgetést.