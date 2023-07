A Szigetközi Fotóműhely egyik alapítója Művészbejáró nevű kajakjáról fényképez hajnalonta. Most már biztos hogy nem egy kósza példányról, hanem egy kisebb populációról beszélünk, mert négy játszadozó kölyköt sikerült lencsevégre kapnia pénteken. Az viszont még mindig kérdés, hogy vajon a kihaltnak hitt európai, vagy az invazív amerikai nyércről van-e szó.

A tavalyi különleges találatot követően Dr. Alexay Zoltán természetfotós, nyugalmazott főiskolai docens erősítette meg a helyzet különlegességében: 50 éve járja a szigetközt és nem találkozott nyérccel. A ragadozó a menyétfélék családjába tartozó kisemlős szerinte nagy valószínűséggel egy prémfarmról szökhetett, vagy onnan eresztették szélnek. 2020 novemberéig volt engedélyezett a bundájáért való tartása, azóta csak az angóra nyúl és a hosszú farkú csincsilla tartható ilyen célból. A nyércet legtöbbször nehéz lefotózni, vagyis akár több példánya is élhet errefelé. Évente 3-5 utódot ellik. Dr. Csorba Gábor a Természettudományi Múzeum Állattárának emlősgyűjteményi főmuzeológusa szerint is nagyobb valószínűséggel amerikai nyércről beszélhetünk, ami most még ugyan ritkaságnak számít, de könnyen lehet, hogy a közeljövőben invazív fajként sok bosszúságot okoz még. Ugyanakkor teljes biztonságot majd csak elhullott állat megvizsgálása után lehet mondani, így még él a remény, hogy esetleg a kihaltnak hitt

– Igazság szerint a mai napig nem tudták száz százalékosan megmondani melyik fajta, – mondja Lakatos Krisztián – hogy az amerikai invazív, vagy az európai kihaltnak hitt faj. Az látszik, hogy nagyon falánk. Az ügyességét látva egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ennek a nyércnek akár csak az ükapja is ketreclakó lett volna.

2210 kilométert evezett már a Szigetközben Lakatos Krisztián, fotózva fürdőző teheneket, folyón átkelő vaddisznót, vagy rudlit. De a nyércet lefülelni különös türelemre és helyismeretre van szükség. Tavaly lencsevégre kapta ahogy szürkeharcsát majszol, de látta már 3-4 kilós ponttyal is. Lakatos Krisztián azért kezdte el feltételezni már tavaly, hogy kicsinyei lehetnek, mert mindig ugyanott tűnt el a finom falatokkal, gyanús volt hogy a piciknek hordja őket. – Idén március közepén láttam először, de amikor nyár elején láttam újra, észrevettem, hogy ha rágósabbat fogott azt ő fogyasztotta el, de ha tavibékát, puhább halat, azt mindig elvitte a fészkére. Amikor háton úszott láttam, hogy az emlői meg vannak duzzadva, bizonyára szoptat. Már tavaly sejtettem, hogy volt egy fészekalj, de akkor nem sikerült lefotózni őket, most viszont elkaptam két kicsit, ahogy játszottak egymással.