A Food Truck Show-turné hamarosan Mosonmagyaróváron új helyszínre, az Erkel Ferenc utcai Flesch központ köré érkezik.

A guruló gasztronómia nagyágyúi a Kuckó Önkéntes Programmal karöltve dolgoznak gőzerővel családi otthonokban nevelt gyerekek élményszerzésén. A rendezvényeik forgalmának 1%-át gyűjtik össze, ebből az összegből a helyszín közelében lévő otthonból hívnak meg gyerekeket, nevelőket.

A Food Truck Show rengeteg truckkal, és digitális, a kocsik oldalán QR-kóddal könnyedén elérhető étlappal vár mindenkit! Sőt, az év díjnyertes truckjai is begördülnek a városba. Jön a közönségszavazás győztese, a tépett malacos szendvicséről híres The Grilled Piggy, és a zsinórban negyedik alkalommal díjazott Legenda Sörfőzde is.

A rendezvény ingyenesen látogatható és kutyabarát.

Bővebb információ a Facebook eseményre kattintva olvasható.