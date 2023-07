Júliustól egy évre dr. Budaházy György a Mosonmagyaróvári Rotary Club elnöke.

– 2003-ban lettem a mosonmagyaróvári klub tagja, amelynek 2007–2008-ban már voltam elnöke. Megtetszett a Rotary eszméje, örültem, hogy a segítségnyújtásból aktívan kivehetem a részem. Hetente találkozunk, építjük a barátságokat, közös programokat szervezünk, és a jövőben is ezt tartom a legfontosabbnak: a klub erősítését az új tagok toborzása mellett – emelte ki az új elnök.

Dr. Budaházy György arról is beszámolt, hogy a mosonmagyaróvári csapat támogatja a világszervezet akcióit is, mint amilyen például a járványos gyermekbénulás elleni küzdelem, de a nemzetközi és nemzeti programok mellett helyben is igyekeznek segíteni a hozzájuk fordulóknak.

– Előző elnökségem idején karoltuk fel a helyi autistákat, a kapcsolat azóta is tart. A Gift of Life keretében szívbeteg gyermekek műtétjéhez járultunk hozzá, és most fut a Gift of Smile nevű akciónk, amely során a szájhigiéniára hívjuk fel a figyelmet, elsősorban a gyermekeknél. Gyermekfogkrémcsomagokat juttatunk el a rendelőkbe. Az Élhető Föld nevű kezdeményezés keretében a környezetvédelemre irányítjuk rá a figyelmet. Közösen megtekintettük a jánossomorjai hulladéklerakót, minden évben csatlakozunk a városi szemétszedési akcióhoz, és szeptemberben egy gyermektáborban is lesznek előadások a témában – részletezte a klubvezető.

A mosonmagyaróvári rotarysok egyébként a napokban a győri Fröccsnapok keretében gyűjtenek támogatást. November 25-re tervezik jótékonysági báljukat, amelyet négy év kihagyás után szerveznek meg. Dr. Budaházy György kiemelte: továbbra is fontosnak tartják a nagycsaládosok, a beteg gyermekek felkarolását, de a hospice-­ház mellett is kezdetek óta ott állnak. Az országban elsők között alakítottak ki együttműködést a helyi Lions klubbal, és ezt a jövőben is erősíteni kívánják.

– A pandémia miatt ugyan kicsit háttérbe szorult a nemzetközi cserediákprogramunk, de ezt is szeretnénk fenntartani – búcsúzott az elnök.