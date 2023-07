Rákász Gergely orgonaművész a teraszáról mutatja: ott a fák mögött van a modell-repülőtér. – Talán egy kilométerre. Amikor fölszáll egy gép, hasonló hangja van, mint egy igazi sportrepülőgépnek. Aki kijön reptetni, kint van egy fél órát, aztán hazamegy, de mi itt maradunk és jön a következő repülő. Néha van olyan vasárnap, amit végigrepülnek.

Valójában a Sokoró RC Modell Közhasznú Sport Egyesület már jóval korábban itt volt, mint a lakópark, mára azonban az agglomeráció körülnőtte a modell-repülőteret. Közel 20 éve létezik tevékenykednek, magukról elmondták, hogy a repülőmodellek kizárólag sport és hobby célokat szolgálnak, a repülőmodelleken nincs képalkotó berendezés, lakott terület fölé sohasem repülnek, valamint vizsgázott modell pilóták vezetik őket a biztonsági előírások maximális betartásával. Gergely is megerősíti hogy igen jó közösség.

– Gyakran jótékonykodnak, évente több alkalommal szemetet szednek a városrész utcáin és külterületein, gyakran beszállnak a fűnyírásba is a közterületeken, Covid alatt sokszor segítettek az időseknek a gyógyszereik beszerzésében és a háztáji munkákban, amit a mai napig megtesznek. De amit hallunk belőlük, az a zaj, ami egészen elképesztő. Láttam a földijeimen itt a lakóparkban, hogy megy fel a pumpa. És sajnos az lett az új normális, hogy ilyenkor nem kopogtatunk be az illetőhöz, hanem elkezdünk az online térben üvölteni – folytatta Rákász Gergely.

Asztal mellett, barátian

Úgy gondolja, a világ egy tükör: ha szép dolgokat mutatunk neki, szépeket is fog visszatükrözni. Ennek szellemében kezdeményezte a párbeszédet. – Nemrég volt repülős napjuk, meg versenyük, ilyenkor többet gyakoroltak és volt egy még hangosabb gép is a többi között, ezért megelőzendő a további feszültséget, baráti hangvételű beszélgetésre hívtam őket. Közösen arra jutottunk a megbeszélés során, hogy a sportegyesület tagjai megvizsgálják a gépeiket és kidolgozzák, hogy mit lehet velük tenni a zaj csökkentése érdekében.

Úgy gondolják, hogy a légcsavarok és kipufogórendszerek cseréjével jóval csendesebbé tehetők a modellrepülők. Ez nagyobb anyagi ráfordítást is igényel, de vállalták a költségét. Cserébe a lakóközösség pedig azt az évente adódó 6–7 alkalmat, amikor verseny vagy rendezvény van, elviseli. – Ha a belvárosban élnénk, fesztiválok lennének, bizonyos dolgokat el kell viselni. Tartunk egy hónap tesztüzemet közösen, folyamatosan tartva a kapcsolatot, hogy észlelünk-e javulást, aztán ezen a teraszon fogunk borozni, míg a leghangosabb két gép repül, így tesztelünk. Ha ennyi elég, hogy átalakítják a gépeket, az szuper. Ha nem volt elég, akkor közösen tovább gondolkodunk.

Sokakban felment a pumpa – A közös megbeszélés után tartanak egy hónap tesztüzemet, hogy a lakókkal együtt eldöntsék észlelnek-e javulást. Fotó: Sokoró RC Modell Közhasznú Sportegyesület

Közös béke, egyéni felelősség

Rákász Gergely szószólója a közösségeknek, de egyúttal híve az egyéni felelősségnek. Úgy mondja, a magyar történelemnek volt ötven-hatvan éve, amikor döntöttek helyette, és ennek az emberek lelkében még most is nyoma van. – Hiányzik, hogy az ember kiálljon a kertjéért vagy a szomszédjával való jó viszonyáért és vállalja a konfrontációt. Ilyenkor elcsettegünk a rendőrhöz, polgármesterhez, paphoz vagy a miniszterelnökhöz is, elmondani, hogy csúnya a szomszédom, ahelyett, hogy hozzá mennénk. Nem a Rákász Gergelyek privilégiuma párbeszédre hívni embereket, hanem mindenki feladata. Ha probléma van, kopogtathatok, kérhetem, hogy beszéljük meg, elvégre emberek vagyunk.

Online terek sérelmei

Elmesélte, hogy a lakóközösségben is adódott egyszer, hogy valakinek hosszú ideig épült az udvara, nem tudott beállni az autóval, kerülni kellett a járdáról az útra. – Egyszer bementem, hogy volna-e olyan kedves kitalálni valamit, mert már tél van, csúszik az út. Azt mondta, a Facebookon már mindenki elhordta mindennek, de személyesen még nem kereste meg senki, azt mondta, ez volt az első emberi hang. Az online tér hibája is, ami olyan, mint egy kés, fölszelhetem vele a reggelimet, de össze is szabdalhatom vele magam vagy mást. A mi dolgunk ellenpéldát adni. Amikor embertelenség van, emberséggel kell válaszolni. Talán cseppnek tűnik a tengerben, de csodákról tudok beszámolni ennek nyomán.

A Sokoró RC Modell Közhasznú Sportegyesület vezetői ugyan személyesen nyilatkozni nem szeretettek volna ez ügyben, de örömüket és tiszteletüket fejezték ki, hogy „van még példa az emberi-baráti megbeszélésre a mai világban”. Kijelentették, hogy az egyesület számára is nagyon fontos a kapcsolattartás és a kulturált párbeszéd, hogy a környéken lakókkal hosszú távon is jó kapcsolatot ápoljanak a sportegyesület tagjai.