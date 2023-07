A fodrászat képviseletében Varga Dávid fodrász és Kóczán Balázs fodrászt és barbert hallgathatták meg a gyerekek, a kozmetikus szakma rejtelmeibe Stipkovits Klarissza kozmetikus, sminkes, sminktetováló kalauzolta el a táborozókat.

A pódiumbeszélgetés során a pályaválasztástól kezdve a vállalkozás működtetéséig hasznos információt szerezhettek miért jó szakmát tanulni, miért is érdemes a szépségiparban dolgozni, milyen jó emberekkel foglalkozni és persze miért fontos, hogy amit csinálnak, azt szeressék.

Erdős Vilmos, a Fertő-Rábaközi térség irodavezetője köszöntötte a résztvevőket, majd elmondta: - Fontosnak tartom a pályaorientáció időben történő megkezdését és folyamatosságát, amelynek segítségével az egyéni igények és személyiségek figyelembevételével, a legszélesebb információnyújtás révén képessé válnak a diákok a munka világában történő eligazodásra és meg tudják határozni azt a foglalkozási kört, pályát, szakmát, amelynek betöltéséhez szakképesítést kívánnak szerezni.

Jordán Helga, egy kozmetikai cég területi képviselője előadásában elmondta, hogy fontos a haj és bőrvédelem, amire otthon is nagy hangsúlyt kell fektetni. Olyan termékek használatára hívta fel a figyelmet, amelyek ápolnak, védenek és ráadásul egészségesebbek is. A diákok megtekinthették, kezükbe vehették az eszközöket, amikkel a fodrászok dolgoznak, majd a lányokat ki is sminkelték a szakemberek.

A diákok termékminta csomagot kapott ajándékba. Betekinthettek a táborozók a fodrász, a kozmetikus, a sminkes és sminktetováló szakmába.