A diákok Győrújbaráton töltenek egy hetet a Magyar Honvédség 7. Területvédelmi Ezredének hagyományőrző táborában. A fiatalok élő történelemórákon vesznek részt, ahol hagyományőrző egyesületek közreműködésével, a magyar hadtörténelem különböző korszakaival, fegyverzetével és egyenruha-viseletével ismerkednek meg. Az előadásokon nemcsak a katonahagyományokat elevenítik fel, de a mai kor katonai kihívásairól és a honvédelem legújabb eszközeiről is hallhatnak, tanulhatnak.

Szerdán huszonnyolc, az ország minden részéből érkezett, 12 és 15 év közötti ifjú látogatott el a győri Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumba, katonásan felsorakozva.

A Veres-iskolában a huszárkorszakkal foglalkoztak a gyerekek a nap folyamán. Vígh Attila, a Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz Egyesület elnöke köszöntötte a bemutatón a fiatalokat az ezredkürttel, amin bemutatta az ébresztő, a takarodó és az imához hívó dallamokat is, amelyek végigkísérték a katonák egész életét, de a csapat mozgását is ezzel irányították. A győri lovas nemzetőrök mellett a pápai 7. huszárezred egyenruháját is megcsodálhatták a lóra pattant hagyományőrzők jóvoltából, de voltak itt Budapestről a Gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály huszárai is, akikkel a Budai Várban különlegesebb alkalmakkor találkozhatunk.