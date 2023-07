Idén második alkalommal szervezték meg a Gurul a város programot. Ismételten sok tucatnyian vágtak neki Mosonmagyaróvár közös körbetekerésének. A szervező Flesch Nonprofit Kft. a mozgást népszerűsítő programot ezúttal a Food truck showhoz kapcsolta. Annak most a Flesch Központ környéke ad otthont, három napig. Csiszár Péter főszervező tájékoztatása szerint idén költséghatékonysági okokból rendezték ezen a helyszínen a programot.

Az ország legjobb guruló éttermei érkeztek a Lajta-parti városba barbecuetól a pizzáig kínálva ételeket, de gondoltak az édes szájúakra is, illetve többféle italt is lehet kóstolni. A rendezvény első napján bemutatkoztak a rock táborozók egy produkcióval. Mindhárom napon mozi is várja a kilátogatókat, a Beugró a paradicsomba után szombaton a Luca és vasárnap a Vissza a jövőbe 3. című filmeket lehet megtekinteni.