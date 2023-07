Jó helyre kerül az "összetekert" támogatás

Dr. Tamásné Bese Nóra a Bethesda kórház társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatója portálunk kérdésére elárulta, nem csak a térképen kitűzött célhoz járnak nagyon közel a fiúk.

– Amikor ezt az 1,2 millió forintos beruházást kitűztük a fiúkkal, még nagyon álomszerű volt. Most pedig már azon kellett gondolkodnunk, hogy ha lesz a túra végére esetleg föle, azt mire fordítjuk. Az biztos, hogy minden további forint is a mozgásképtelen gyerekek rehabilitációjára, ápolására megy. Egyelőre úgy gondolják az osztályon, hogy mobilizáló ülőpárnákra fordítják a célösszegen túl érkező adományokat, ami nagyban könnyít a hosszú ideig fekvő betegek ültetésében.

Az El Caminón

Az útjuk közben is zsolozsmázó, bencés imaalkalmakat megtartó fiúk az El Caminot, a világ legnépszerűbb zarándokútvonalát járva olyan zarándokszálláson is megszálltak, melyet magyarok üzemeltettek, sokat meséltek és túrórudit is adtak a fiúknak.

Majd épp Szent Jakab ünnepén 25-én értek el Santiago de Compostelába, ahol telepecsételt zarándokútlevelükért megkaphatták az útat igazoló oklevelet is. Elérték az Atlanti óceán partját és annak mentén elhagyva Spanyolországot átkeltek Portugáliába.

Fatimába mindenképpen el szeretnének jutni még, ott lesz az utolsó szállásuk. Ugyanakkor kicsit változhat az utolsó napok programja, mert Lisszabon előtt szeretnének eltekerni a Cabo da Rocához, ami Európa legnyugatibb csücske.

Reményeik szerint Bódy Ágoston, aki a térde miatt egy időre nem tudott társaival tekerni, az utolsó napokra újra tud csatlakozni a csapathoz. Az ifjúsági világtalálkozóról – ahol többezer fiatallal együtt imádkozhatnak és találkozhatnak Ferenc pápával is – Sötét Áron hozza őket haza autóval, amit a Pécsi Egyházmegyétől kaptak.