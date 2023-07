Farkas János, a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatójának tájékoztatása szerint a diákcsoport elsőként a levéli Sváb Házba látogatott el, ahol a kiállított régi tárgyakat és emlékeket Weiszdorn Lászlóné mutatta be a tanulóknak, akik kisebb csoportokban felkeresték a község sváb emlékeit, épületeit is. Glázer-Kozma Edit művész-tanár vezetésével agyagból készítettek emléktárgyakat, Szabó-Horváth Boglárka útmutatása alapján pedig karkötőt fontak. Horváth Erika tanárnő segítségével az ügyesebb gyerekek a hímzés alapjait is elsajátították.

A táborozók a hegyeshalmi német tájházba is ellátogattak, ahol Csernő Lászlóné, a helyi német önkormányzat elnöke fogadta őket. Itt is bepillantást nyerhettek a németség múltjába, a régi használati tárgyakba, majd a Stettni-tónál Reicher Ferenc vezetésével íjászattal töltötték a délutánt.

Németh Csaba jóvoltából réti, fűszer- és gyógynövényekkel ismerkedhettek, többféle gyógyteát is megkóstolhattak, sőt, egy János-koszorú is készült, amit a kisdiákok fel is próbálhattak. A levéli horgásztónál a helyi önkéntes tűzoltó-­egyesület tartott számukra foglalkozást és bemutatót.

Máriakálnokon Frauhammer József, a helyi német önkormányzat vezetője fogadta a gyerekeket, akik megtekintették a Sarlós Boldogasszony-kegy­kápolnát, a csodálatos rózsakertet, majd a Szigetköz Múzeum és Tájházban bővítették ismereteiket. A helyi Dám Vadfarmon az állatok megtekintése mellett népi gyermekjátékokat is kipróbálhattak. A Kocsis Angéla vezette Kétfecske-játszóházban használt textí­liából táskákat és karkötőket készítettek a diákok, majd Bors László cipész a mesterségéről mesélt és mutatott érdekességeket.

Farkas János a tábor szervezőjeként hozzátette: a német népismereti és hagyományőrző tábor megvalósítását 400 ezer forinttal támogatta Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., amit a helyi önkormányzat is kiegészített.