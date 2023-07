Rozner Marcell és Fülöp Benjámin egy lószállítóból varázsoltak vintage mobil bárt Mertek nagyot és merészet álmodniGyőrKét fiatal győri mérnök munkáját dicséri Overdose, akik dolgos hétköznapjaik végén hosszas tervezések-szerelések eredményeként megalkották guruló csoda vendéglátó egységüket. Rozner Marcell és Fülöp Benjámin egy évvel ezelőtt egy lószállító utánfutót alakítottak át mobil bárrá, amivel azóta bejárták már a Balaton-felvidéket és a főváros vonzáskörzetét.



– Álmodtunk egy merészet, majd hosszas keresgélés után találtunk rá egy 1984-es évjáratú, Westfalia típusú lószállító utánfutóra az osztrák határ mellett. Lelkesedéstől motiváltan azonnal hozzá is kezdtünk az átalakításhoz, mely közel sem bizonyult olyan egyszerű feladatnak, de a sokszor éjszakába nyúló szerelésnek, csinosításnak és felújításnak megszületett az eredménye – mesélte büszkén Rozner Marcell, aki öt éve munkatársa az Audi Hungariának, s ahogyan korábban gyakornokként is, úgy most is az elektromos motorok gyártástervezésén dolgozik.

Hidat képeznek

– A gyártástervezésen öt éve dolgozom főállásban, azon belül is az elektromos hajtás szereldei kihívásai fogtak meg és tették izgalmassá a mindennapi munkámat. A CBEV- (az első tisztán elektromos Audi hajtásláncának motorjai) projektben még egy üres csarnok fogadott, így lehetőségem volt a munka talán legizgalmasabb részébe csöppenni: beleláthattam a gyártósorok felállításának koordinálásába és azok jóváhagyásának biztosításába is. Ezek után a gyártósor felfuttatásának támogatása következett, ami mindig egy kihívásokkal teli időszak. A gyártástervező felelőssége, hogy az előírt minőségben és mennyiségben képes legyen gyártani az alkatrészeket, darabokat – részletezte Rozner Marcell, majd hozzátette, ahhoz, hogy ez sikerüljön, már a projekt korai fázisában egy jól kidolgozott koncepció­ra és szoros együttműködésre van szükség a társterületekkel.

– A PPE-projekt kapcsán lehetőségem van ezt a fázist is megtapasztalni, ami nagyon fontos része a munkánknak. A mi feladatunk a megfelelő gyártási technológia kiválasztása, a gyártandó termékekhez a beruházási költségek kalkulációja és a hatékony gyártási folyamat tervezése. A beszállítóinkkal közös munka során hidat képezünk a gépgyártó és a projektcsapat többi tagja között – fejtette ki Marcell.