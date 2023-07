– Hogyan jött létre az Örömvilág?

– Szeretek minél több hasznos információt átadni, a tudásomat megosztani. Ha megtudtam valamit, azt biztos, hogy mindig megosztottam másokkal. Tanárnak készültem, korábban rádiós voltam. Pécsett kezdtem rádiózni és televíziózni, majd Érden, Százhalombattán dolgoztam, utána a székesfehérvári médiacentrum operatív igazgatója voltam hosszú éveken át. Hat éve kiszálltam, azóta foglalkozom a jelenlegi hivatásommal.

– Ami mit is takar pontosan?

– Segítő, coach, önismereti és üzleti mestertréner, a ThetaHealing legmagasabb fokozatú nemzetközi oktatója vagyok. Ez a meditációs technika a különböző elakadásaink, korlátozó hiedelmeink lebontásában és a továbblépésben segít. Az Örömvilág podcastcsatorna 2019 októberében indult el. Azóta hetente készítek egy félórás adást, már a 179. résznél járok. Most megjelent könyvem, az Ébresztő negyven Örömvilág-podcastepizód mondanivalóját öleli fel, három nagy témakörbe rendezve: családi minták, kapcsolatok, párkapcsolat.

– Kiknek?

– Azoknak, akik fontosnak tartják, hogy egy fizikai vagy érzelmi problémánk megoldásához a hagyományos módszerek mellett kaphassunk alternatív gyógymódokat is. Tapasztalatom szerint a két út együtt a legeredményesebb. Ha valaki elmegy egy mozgásszervi problémával az orvosához, ő is azt a tanácsot kapja, hogy kiegészítendő a kezelést még egy gyógytornászhoz vagy masszőrhöz is menjen el. Ebből a szempontból a masszőr már egy alternatív megoldás. A lélek gyógyításához is sok út vezethet. Nem guru vagyok, számomra az a fontos, hogy a hozzám fordulók megismerjék önmagukat. Annak is tudok segíteni, aki nem ismeri tettei mozgatórugóját, mi a motiváció akkor, amikor nemet vagy igent mond valamire. Sok minden kellemetlenséget megelőzhetünk az életünkben, ha megismerjük magunkat.

– Olvasóinknak érdekes lehet, hogy nagy világutazó.

– Családom egyik fele földhözragadt, de édesapám sokat dolgozott külföldön. 10 évesen jelentettem ki otthon, hogy egyszer el fogok menni a Himalája hegyei közé, oda, ahol egy zárt királyság van. Tudtam, hogy engem be fognak engedni. 33 év múlva landolt a gépem Bhutánban... Nagy álmom volt Nepál, ahol többször is jártam. Mexikóban tanulmányaim miatt töltöttem kétszer is némi időt, 2017 óta pedig spirituális utakat szervezek Balira, évente két vagy három alkalommal, huszonkét-huszonhat fős csoportokkal. A szellemi-lelki feltöltődés részeként megismerjük a szent helyeket, a különleges és egyedi hindu-balinéz kultúrát, az ott élő végtelenül kedves embereket. Párommal, aki profi filmes és fotós is, rendszeresen megörökítjük az istenek szigetén tapasztalt élményeinket, és élő videós bejelentkezéseken keresztül adunk bepillantást mások számára Bali csodáiba.