Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Győrszentiváni tölgyes nem csak indult az év fája versenyen, de be is jutott a döntőbe, és július 1-étől már élesben várja a szavazatokat egészen októberig. Kilenc fa verseng az Év fája 2023 megtisztelő címért. Mivel egy korábbi helyi szavazást már megnyert a terület, a a Szentiváni Öko Szeglet Egyesület döntött úgy, hogy jelöli a fatársulást részben azért, mert remélik így nem csak nemzetközi ismertségre tehet szert, de talán a helyiek is jobban értékelik, és a szemetelés, rongálás elkerüli a területet.

Szavazni az evfaja.hu honlapon szavazás menüpontban október 1-ig lehet, egy email cím birtokában, mivel a fiókunkba érkező levélen keresztül érvényesíthetjük a szavazatot.

A szavazás utáni első napon, július 2-án a Győrszentiváni tölgyesnek volt a legtöbb szavazata (352), a második helyen a Szekszárdi Remete Berkenyéje (200 szavazat), a harmadikon Az öreg Vackor, Tokaj szeretett vadkörtefája (161 szavazat) állt.

(A feltüntetett számok azt az állapotot rögzítik, amikor cikkünk született, de ezek folyamatosan változnak)