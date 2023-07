Győr

ZENE

Nyáresti koncert

07. 08., szombat, 21.00 Dunakapu tér

Nyáresti koncert a Csík zenekarral és Karácsony János „James”-szel.

A Csík zenekar Kossuth-díjas, részben népzenét, részben népzenei elemeket is felhasználó könnyű- és világzenét játszó magyar együttes, 1988 óta a magyar népzenei élet egyik meghatározó szereplője. Az eltelt több mint három évtized alatt számos rangos zenei díjjal jutalmazták a kecskeméti formációt. A nyáresti koncert keretén belül Karácsony János „James” közreműködésével többek közt LGT-dalokkal is megörvendeztetik a győri közönséget. A program ingyenes.

Orgonakoncert

07. 09., vasárnap, 18.00

Szentlélek-templom

Ruppert István orgonahangversenye, a műsoron Vivaldi, Buxtehude és Bach műveivel. A belépés díjtalan.

Udvari koncertek

07. 07., péntek, 18.00

József Attila Művelődési Ház (Móra Ferenc tér 1.)

Az Akkordeon Tánczenekar koncertje. Eső esetén a program július 14-én kerül megrendezésre! További információ a +36-96/421-740-es telefonszámon vagy a [email protected] e-mail-címen kérhető. A belépés ingyenes!

KIÁLLÍTÁS

Rendhagyó tárlatvezetés

07. 08., szombat, 17.00 Esterházy-palota (Király utca 17.)

Ézsiás István szobrász- és éremművész rendhagyó tárlatvezetése saját kiállításán, mely megtekinthető július 23-ig.

SÉTA

Naplementetúra, hajós városnézés

07. 07., péntek, 19.30

07. 08., szombat, 19.30

Amstel Hattyú fogadó kikötője

Másfél órás városnézés kishajóval az alkony fényeiben.

Részvételi díj: 6000 Ft/fő. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges! Bejelentkezés: [email protected], vagy telefonon: +36-30/2949174.

Hajós szigettúra a folyók városában

07. 08., szombat, 17.30

Amstel Hattyú fogadó kikötője

Hajókázás a város és környékének varázslatos színeit csodálva, természetközelben.

Részvételi díj: 5500 Ft/fő. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges! Bejelentkezés: [email protected], vagy telefonon: +36-30/2949174.

Nyúl

FILM

Parkmozi

07. 09., vasárnap, 20.30

Ady park

Elvis. Amerikai–ausztrál életrajzi dráma, zenés film, 2022 (12).

A 3. Nyúli Nyár eseményeinek sorában a szabadtéri filmvetítések között a tavalyi év egyik legsikeresebb zenés filmje is helyet kapott. Az Elvis életútját feldolgozó alkotás ismert zenékkel és kiváló szereposztással kínál kellemes kikapcsolódást az Ady parkba látogatóknak. Austin Butler és Tom Hanks alakítja Elvis Presley-t, illetve Tom Parker ezredest.

Hegykő

FESZTIVÁL

Tízforrás Fesztivál

07.07–16.

Több helyszínen

Koncertek:

07 07., 20.00, Hegykő, Grófkert: 30Y. Belépő: 5800 Ft (elővételben: 4350 Ft, kedvezményes/18 év alatti: 2900 Ft).

07. 08., 11.00, Hegykő, Csipkeház: Görömbő Kompánia, gyerekkoncert. Belépő: ingyenes.

07. 08., 20.00. Fertőhomok, tájház: Takáts Eszter–Molnár Zoltán duó. Belépő: 2800 Ft (elővételben: 2100 Ft, kedvezményes/18 év alatti: 1400 Ft).

07. 09., 18.00, Sarród, Szent István vértanú templom: Diarum Musicum Kvartett. Belépő: ingyenes.

07. 09., 20.00, Hidegség, Papkert: Petruska „EgySzemélyes” koncert. Belépő: 2800 Ft (elővételben: 2100 Ft, kedvezményes/18 év alatti: 1400 Ft).

07. 10., 18.00, Hidegség, Szent András-templom: Tritonus Guitar Trio. Belépő: 2800 Ft (elővételben: 2100 Ft, kedvezményes/18 év alatti: 1400 Ft).

07. 10., 20.00, Hegykő, Grófkert: Horgas Eszter & Falusi Mariann. Belépő: 4800 Ft (elővételben: 3600 Ft, kedvezményes/18 év alatti: 2400 Ft).

07. 11., 20.00, Hegykő, Grófkert: Kacaj. Belépő: 3800 Ft (elővételben: 2850 Ft, kedvezményes/18 év alatti: 1900 Ft).

07. 12., 20.00, Hegykő, Grófkert: Rendhagyó Prímástalálkozó. Belépő: 5800 Ft (elővételben: 4350 Ft, kedvezményes/18 év alatti: 2900 Ft).

Kiállítások:

07. 07., 18.00, Hegykő, Tornácos Ház: Somogyi György-kiállítás – megnyitó. Látogatható a fesztivál ideje alatt naponta 10.00–18.00 között. Belépő: ingyenes.

07. 08., 18.00, Hegykő, öreg iskola: A Hegykői Művésztelep alkotásaiból összeállított kiállítás – megnyitó. A kiállítás látogatható a fesztivál ideje alatt naponta 10.00–12.00 és 13.00–18.00 között. Belépő: ingyenes.

Egyéb programok:

07. 10–14., 9.00, Fertőhomok, tájház: Kézműves-foglalkozások. Belépő: ingyenes.

07. 10., 22.00, Hegykő, Fenc-ház: Kertmozi: Hat hét című filmdráma. Belépő: 1200 Ft (elővételben: 900 Ft).

Sopron

FESZTIVÁL

Jamberg - Zenés(z) Piknik

07.07., 17.00, Brennbergánya, Szent Borbála tér

3. alkalommal rendezi meg a HofferSuli egyesület a Jamberg Zenés(z) Pikniket Brennbergbányán, a Szent Borbála téren. A családbarát rendezvény mottója: "A hely, ahol a természet találkozik a zenével."

Az erdő ölelte teret megtöltik zenéjükkel a HofferSuli zenekarai, a Zenepavilon közelében pedig játszótér, népi játékok, arcfestés várja a koncertre látogatókat.

Egy meglepetés produkció is várható, amelyhez több brennbergi is csatlakozott. Az estet a soproni Four Corners zenekar koncertje zárja.

Az eseményt egy hetes zenetábor előz meg, melynek zárónapján (Július 7) együtt ünnepelnek a soproni zenész generációk.Természetesen erre a rendezvényre nem csak zenészeket, hozzátartozókat, hanem minden zeneszeretőt, érdeklődőt szívesen látnak a szervezők.

Csorna

Csornai Fröccsnapok

Pusztacsalád

Falunap Pusztacsaládon

Kóny

VII. Kónyi Táncdalfesztivál

