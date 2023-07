Szombaton reggel Győrből indult a több mint 30 főt számláló lelkes csapat, Laposa Tibor túravezetővel. A Bringa Mánia Győr rendszeresen szervez izgalmas kalandtúrákat a mozogni vágyóknak.

Szombaton a kerékpárosok első megállója Győrladaméron volt, ahol betértek a Kolbász Kamra műhelyébe: igazi csabai kolbász- és ízvilág élményeket éltek át. Ezután kitekertek a településen lévő dinnyeföldre. A Szabó testvérek, a Szigetközi Kertészet tulajdonosai tárt karokkal fogadta a túrázókat.

Természetesen a mézédes, különféle dinnyék kóstolása itt sem maradhatott el, de a látogatók azt is megtudták a gazdáktól, hogy hogyan „készül” a dinnye, mennyi és milyen munkák kellenek, hogy finom, édes és zamatos legyen. Valamint arra is tippet adtak mi alapján és hogyan válasszunk dinnyét a boltban, hogy tuti érettet vegyünk. Közben megismerkedtek Győrladamér történetével is.

Ezután Dunaszegen a Kerékpárosbarát Szolgáltató Bárka Bisztro & Grill Étteremben ebédel a csapat majd folytatják gasztro-utazásukat. Hazafelé, Győrzámolyon meglátogatják a Bors Craft sörfőzdét, ahol finom házisöröket kóstolhatnak, illetve a sörfőzés és ízesítés rejtelmeit is megismerhetik a főzde mesterétől.

A kerékpározást Győrben az Aranypart II. fürdőhelyen strandolással zárják, ahol kedvezményes SUP oktatáson is részt vehetnek az érdeklődők.