– A tartósítás és a téli tárolás alapja a megfelelő időben való szüretelés – véli Ujhelyy Károly győri kertbarát, a kertészek és kertbarátok országos elnökségének tagja. Évek óta gondozza kertjét Vámosszabadi határában, feleségével gyermekeik családját is a kiskert magas- ágyásaiban megtermesztett zöldségeivel, gyümölcseivel látják el a szezonban. Idén kicsit késésben van a természet, így még csak most kezdtek el beérni a veteményes első termései. – Augusztus a bőség hónapja, de július elejével elkezdtük a betakarítást, mivel a sokféle zöldség és gyümölcs feldolgozása, téli tárolása szorgalmas munkát igényel – mondta.

- A kertészkedés során, a család friss zöldségfogyasztásán túl, a téli ellátás biztosítása is cél, ezért a megtermelt mennyiségeknél erre ügyelni kell. - Tavasszal a legkorábban elvetett zöldségek közül, már betakaríthatjuk a zöldbabot, amit a hagymafélék követnek júliusban, augusztusban. Ezek téli tárolásához a hűvös pince a legjobb, de savanyúságnak is kiváló például az apró gyöngyhagyma - mutatta a kertbarát.

A tökfélék, a cukkini és patisszon érése és felhasználása folyamatos, bár sokan főzésre előkészítve fagyasztóládában is eltárolják. Vannak növények, amelyek inkább nyersen szoktunk fogyasztani. Ilyen a paradicsom és a paprika. Bár ez a páros főtt ételként is jól kiegészíti egymást. Ki ne szeretné a töltött paprikát, vagy a lecsó különböző formáit, amelyet tartósítva üvegekben is tárolhatunk télire. Paradicsomból nálunk a kertben mindig hat-nyolc féle van, így aztán a friss fogyasztás mellett a fagyasztva tároláshoz, az ivólé és ketchup készítéshez, valamint a lecsó eltevéshez is találunk megfelelőt - emelte ki a tapasztalt kertész.

- A paprikát ne fagyasszuk le, mert íze kesernyés lesz - figyelmeztet Ujhelyy Károly.

- Savanyúságnak, és káposztával töltve az őszi fagyok előtt leszedett paprika is alkalmas. A vegyes savanyúság keverékben, hagymával, káposztával együtt, finom íz harmóniát ad. Az almapaprika pedig savanyú, vagy olajos formában is tartósítható. Az uborka téli savanyúságként fontos növény, a kovászos uborka pedig egész nyáron fogyasztható. - Jó néhány ablakban sorakozik már, hiszen ebben a jó időben 2-3 nap után fogyaszthatjuk is. Aki nem szereti az erjedő kovászolt kenyér illatát, néhány szeletelt burgonyával ugyanazt a hatást is elérheti - tanácsolja a kertbarát, aki azt is elmondta, hogy a karfiolt, és a fokhagymát is tartósíthatjuk savanyúságként, de a maradék kisdinnye és csillagtök is finom ínyencségnek számít.

Pottyondy-Csordás Patrícia a fermentálást tartja a legegyszerűbb konzerválási módnak. Fotó: Rákóczy Ádám

Ujhelyy Károly, a felesége egyik tuti tippjét is megosztotta velünk: fűszernövényeket (petrezselyem, koriander, kapor, menta, rozmaring, édeskömény, zsálya, kakukkfű, bazsalikom, oregánó), is eltehetünk későbbre, leginkább szárított formában, dunsztosüvegben. Feleségem zöldségbombát szokott készíteni belőlük, az apróra vágott fűszereket zöldségeket lefagyasztva kisebb dobozokban tárolja. Így a levesben ősszel is finom nyári ízeket varázsol.

Az idei gyümölcsszezon nem alakult a legjobban, ahogy arról már lapunk is beszámol. Viszont a háziasszonyok, amit lehet eltesznek, befőznek télire. Rákász Gergely győri koncertorgonista sem tétlenkedett, az udvarában megtermett meggyet befőttként tartósította. Mint mondja, nem túl tapasztalt a témában, de a gyümölcsök vagy a zöldség tartósítását könnyen elsajátíthatja bárki, lényeg a megfelelő dunsztolás és tárolás.

Dr. Pottyondi Ákos, a pannonhalmi Ürmös Porta megálmodója szerint a fermentálás a legolcsóbb konzerválási forma: egyszerűbb, mint a befőzés és egészségesebb, mint a savanyítás. – A parajdi sót felforralt és visszahűtött vízzel érdemes feloldani. Egy liter vízhez húsz gramm sót adva öntjük az üvegbe a zöldségekre, hogy ellepje őket. Célszerű lesúlyozni, azonban a különböző zöldségeket ne vegyítsük, mert egy gyökérzöldség később készül el, mint egy uborka. Minimum két hétig tart az érési folyamat, de lehet akár 3–4 hét is. Akkor van kész, amikor nincsenek már buborékok, leállt az erjedés - tudtuk meg a szakembertől.