Legutóbbi látogatásunk óta már szinte teljesen elkészült az új garázs. A Tandem-Szem Egyesület tagjai közösen gyűjtöttek és dolgoztak azért, hogy az értékes tandemkerékpároknak biztonságos, védett helyük legyen.

– Jelenleg tizenkét bringánk van. Épp az éves, közös túránk előtti utolsó simításokat végezzük – mondta el Pálmai-Matis Monika, az egyesület elnöke. – Pár éve volt egy közös vállalásunk, hogy körbetekerjük az országot a határok mentén. Már az utolsó szakaszoknál tartunk, most egy hatnapos, 300 kilométeres tekerésre készülünk Debrecentől Záhonyig. Az út során felkeressük a térség hazai és határon túli nevezetességeit is. Emellett 1–2 napos közös tekeréseket szervezünk, a tagok pedig bármikor kölcsönkérhetik a kerékpárokat, ha ezeken a programokon kívül szeretnének biciklizni egyet. A szomorú igazság az, hogy több a lelkesedésünk, mint a forrásunk, bár hozzá kell tenni, hogy a járvány óta több verseny megszűnt, amire szoktunk járni.

Az egyesületnek jelenleg 30 tagja van, a csapatban a látássérültek és a látók egyenértékű tagok, sőt, már vannak kialakult párosok is, akik rutinosan tekernek együtt.

– Az első találkozás a tandemkerékpárral számomra sem volt zökkenőmentes, nagyon megijedtem és többet fel se akartam rá ülni. Néhány évvel később az egyesület akkori elnöke és alapítója, Mittnacht József vett rá, hogy újra próbálkozzak, nem sokkal később pedig már a londoni paralimpiára tekertem a csapattal – emlékezett vissza Pálmai-Matis Monika. – A közös sport mellett érzékenyítő foglalkozásokat tartunk iskolákban, illetve falusi rendezvényeken. Ilyenkor olyan eszközöket és helyzeteket mutatunk meg a résztvevőknek, amikkel jobban átérezhetik a látássérültek helyzetét. Például fel lehet ülni bekötött szemmel a tan- demkerékpár hátsó ülésére és kipróbálni, milyen úgy kerékpározni, hogy nem látsz. Ezzel kapcsolatban sokat járunk Székesfehérvárra, és az ikrényi önkormányzattal is nagyon jó a kapcsolatunk. De a minket támogató cégeknek, vállalkozásoknak is szívesen tartunk céges csapatépítőt vagy színesítjük a családi napjukat.

A Tandem-Szem Egyesület kilenc tagja újabb nagy vállalást is tett. Szeretnének kitekerni a párizsi olimpiára. Már tervezik az útvonalat, továbbá a saját forrásaik összegyűjtése mellett támogatókat és szponzorokat keresnek. A cél, hogy felhívják a figyelmet a látássérültek és a látók közös sportolási lehetőségeire.