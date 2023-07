Mi a demencia, melyek a tünetei, hogyan kell kezelni és hogyan lehet segíteni? Többek között ezekre is választ kaphatunk a Gondoskodás Alapítvány és a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény új, hiánypótló szolgáltatása keretében, melyet augusztustól indítanak el a Mosoni Idősek Klubjában. Takáts Tímea terápiás munkatárs és Varga Csabáné Klári szociális szakgondozó várja a tanácsadásra az érdeklődőket.

– Amikor a család a diagnózissal szembesül, jó átbeszélni, mit is jelent a demencia. Minél több a tudás, annál jobban tudjuk kezelni ezt a betegséget. Minden család más és más, mások a mentális és anyagi erőforrások, a tanácsadáson azonban kollégáim személyre szabottan adnak javaslatokat

– hangsúlyozta Zimmerer Károlyné, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vezetője.

– Édesanyám betegsége által magam is végigjártam ezt az utat, évekig ellátogattam az Alzheimer Café foglalkozásaira is. Amikor anyukámat elvesztettem, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy a segítő szakmában kellene továbbmennem. Szociális szakgondozói végzettséget szereztem, a saját példáimon keresztül is igyekszem másoknak támaszt nyújtani, ötleteket adni, hogy mi mit hogyan oldottunk meg – emelte ki Varga Csabáné Klári, akit sokan Mosonmagyaróváron még cipőkereskedőként ismertek meg.

– Már a demencia első jeleinél érdemes hozzánk fordulni. A feledékenység, ha hétköznapi szavak nem jutnak eszébe, dátumok, napok keverednek, ezek olyan tünetek, amikre már figyelnünk kell családtagként. Mi praktikus tanácsokkal tudunk szolgálni a családnak, például hogy hogyan alakítsák ki a környezetet. Amikor még enyhék a tünetek, akkor kell átbeszélni a jövőt, hiszen ez egy hosszú lefolyású betegség – emelte ki Takáts Tímea.

Mindkét szakember abban is tud segíteni a hozzátartozóknak, hogy a megfelelő betegutakat megtalálják, hiteles informá- ciókhoz jussanak, pszichológust, orvosokat is ajánlanak. Tájékoztatást nyújtanak az elérhető egészségügyi és szociális szolgáltatásokról, de a beszélgetés során mentális támogatást is adnak a demenciával élők családtagjainak, gondozóinak.