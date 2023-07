- Számomra ilyen a pilóta keksz is, így örömmel tettem eleget a felkérésnek és készítettem el a győri Placc műhely konyhájában. Kicsit bele is ástam magam a keksz múltjába. Miután lesütöttem otthon az első adagot, komoly kihívás volt elrejteni a család elől, hogy a forgatásra is maradjon - tette hozzá.

Szarka Zsófi szerint a Pilóta keksz elkészítése nem túl nagy ördöngösség, hiszen csak linzer tésztából és egy csokikrémből áll, ellenben nagyon finom.

-Ha egy napot állni hagyjuk, hogy a keksz kicsit puhuljon és még jobban összeérjenek az ízek, akkor még finomabb lesz. De hát ember legyen a talpán, aki a sütés után ellen tud állni neki. Nekünk sem mindig sikerült - emelte ki a gasztroújságíró.

Pilóta keksz házilag

Hozzávalók:

400 g finomliszt

200 g vaj

100 g porcukor

1 db egész tojás + 1 sárgája

1 ek méz

1 kk vaníliakivonat

nagy csipet só

2 ek sötét Holland kakaópor

Krémhez

150 g vaj

3 ek Holland kakaópor

2 ek rum

3 tk mogyorókrém

50 g kristálycukor

1 cs. vaníliáscukor

*cs= csomag

* ek = evőkanál

* tk= teáskanál

Eszközök: kézi mixer, spatula, habnyomózsák, nyomda, tepsi, sütő

Elkészítés:

Először a keksz tésztáját gyúrjuk be, mert pihentetnünk kell. A lisztet a vajjal gyors mozdulatokkal elmorzsoljuk kézzel vagy késes robotgéppel, ezután hozzáadjuk a cukrot, sót, vaníliát, mézet és a tojásokat. Gyorsan kidolgozzuk, majd ketté osztjuk. A feléhez hozzáadjuk még a kakaóport és beledolgozzuk. Mindkét színű gombócot a hűtőbe tesszük 1 órára. Ezután jöhet a krém, amihez a vajat és a cukrokat habosra keverjük egy kézi mixerrel, majd hozzáadjuk a mogyorókrémet, rumot és a kakaóport, szintén hűtjük. A tésztát egyesével 3-4 mm-re kinyújtjuk, alaposan lisztezzük, 5-6 cm átmérőjű köröket szaggatunk ki belőle és sütőpapíros tepsin 7 perc alatt megsütjük, 180 fokon. Miután kihűlt, a krémmel összeragasztjuk őket és másnapig pihentetjük. A receptben használt mennyiségből 35 kekszet sütöttünk.

Szerkesztőségünkben is megoszlanak a vélemények a Pilóta kekszről, van, aki hatalmas rajongója, de többen inkább a vaníliás karikát vesszük le először a polcról. Abban viszont a legtöbben egyet értettünk, hogy házilag jobban megéri elkészíteni és talán még egy kicsit finomabb is, a kevésbé precíz, de annyi krémmel töltött keksz, amennyivel mi szeretjük.