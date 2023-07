A ring 120 méter hosszú, döngölt murva pályája négy ugratóval, izgalmas vonalvezetéssel. Saját felelősségre ingyenesen használható, mind a pálya, mind a mellette épült lelátó – természetesen saját modellautókkal. Így szombaton 16 órától mindenki megcsodálhatja, saját járgánnyal ki is próbálhatja majd. A Jánossomorja Bringapálya mellett felállított ring szabadon hozzáférhető, a helyi szabályait betartva várja a lelátója a sportágat űzőket, felnőtteket, gyerekeket. A projekt azért is különleges, mert a hobbisportág eltökélt helyi szerelmesei hozták létre, hozzáértően, sok-sok munkával. Elképzelésüket az önkormányzat is támogatta.