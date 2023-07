– Mennyit horgásztak a versenyzők a négy nap alatt?

– Négyszer négy órát, egyedül a mozgáskorlátozott kategóriában kevesebbet, ott négyszer három órára dobták be a szerelékeiket.

– A negyvenhat indulóból több ismert név is ott ült a vízparton.

– Igen. A verseny elején meg is elékeztünk róla, hogy korábban rendezték meg a Veterán Masters, Mozgáskorlátozott világbajnokságot Franciaországban, ahol a magyarok minden kategóriában elhozták az arany érmet. Ilyen még nem csak a magyar horgásztörténelemben, hanem világszövetségi szinten sem nagyon történt. Finomszerelékes horgászatba is remekeltünk, egyéniben a győri Tímár Gábor szerzett aranyérmet a veterán kategóriában, míg a masters-ben Erdei Attila lett ezüstérmes. A csapatba olyan horgászok voltak akik, harminc, akár negyven éve űzik ezt a sportot.

– Ki tudunk emelni pár nevet emelni azokból a versenyzőkből, akik ellátogattak ide, Győrbe is?

– Tímár Gábor és Erdei Attila mellett ne feledkezzünk meg olyan klasszikusokról mint Ambrus Tibor, Heimann József, Papp József, vagy éppen a győri kötődési Hamar Ferenc. Vagy példádul itt volt a mozgáskorlátozott kategóriában az a Gurisatti Gyula Péter, aki kétszeres egyéni világbajnok. Népes és eredményes mezőny mutatta meg tudását Győrben.

– Hogy történt a mérlegelés?

– A versenyen minden kifogott hal számított. A legtöbb súlyt kifogó horgász nyert. Ezt össze lehetett szedni küszből, keszegből, harácsából is.

– Milyen stratégiát választottak a versenyzők?

– Mindenki a rakós botos horgászatot űzte, a part szélétől három-négy méterre. Van egy régi kőrakás, az előtt körülbelül hat méterrel horgásztak. Kisebb volt a vízszint, így körülbelül 2-3 méter vízmélységbe pecáztak.

– Etetés és csali kapcsán mit használtak, használhattak a versenyzők?

– Szigorú szabályok voltak, a nemzetközi szövetség és a MOHOSZ által meghatározott csali limit volt. Ebben a két kategóriába húsz liter etetőanyagot lehetett felhasználni naponta. Emellett két és fél liter élőcsalit lehetett használni. Az is meg volt szabva, hogy fél liter lehetett csak az etetőszúnyog, és a giliszta, csontiból pedig lehetett többet felhasználni.

Felvételünkön Tímár Szabolcs (elöl), a négyfordulós verseny egyik szervezője. Fotó: Csapó Balázs

– Hogy boldogult a mozgáskorlátozott kategória? Voltak-e különböző szabályok, amelyeket csak rájuk vonatkoztak?

– Ők teljesen más rendszerben horgásztak, de náluk is a legtöbb kifogott hal számított. Nekik is van nemzetközi szabályzatuk, amiben a sérültségi fokhoz mérten sorolják be őket a pontrendszerbe. Ez a rendszer határozza meg, hogy számukra milyen külső segítséget lehet adni. Például ülhet mellette segítő, aki segít az etetésben, és szákolhat is, viszont a halat egyedül kell kifárasztania.

– Győr és a városban élők is büszkék lehettek arra, hogy ezt a nívós versenyt, itt a Rábán rendezték meg.

– Valóban így van, mert az országban alakultak már ki versenypályák. Vannak negyven főre kialakított helyszínek, nyolcvan főre, de nyolcvan fő feletti létszámú versenyre is. Híres a Szeged Matyi ér-i pálya, de volt erős verseny Desedán, a Kaposvártól északra található a környék leghosszabb, Magyarország egyik leghosszabb mesterséges taván. Utóbbin több mint 130 induló volt. Győr gazdag a folyóvizekbe, ezért is fontos, hogy ezt kihasználjuk, és hogy ilyen versenyeket rendezzünk.

Győri aranyérmes lett Tímár Gábor

A mozgáskorlátozott kategóriában az első helyen Szendrei Attila végzett, őt Csala Tibor követte, míg a harmadik helyet Jámbor János szerezte meg. A veterán kategóriában első helyen a győri Tímár Gábor végzett, a második helyet Varga József, míg a harmadikat Ifj. Holler László érdemeltek ki.

A veterán kategóriában első helyen a győri Tímár Gábor végzett. Fotó: MOHOSZ

A masters kategóriában Erdei Attila Csaba állhatott a dobogó legfelső fokára, a második helyen Heimann József végzett, míg a harmadik helyet Malavolti Andrea szerezte meg.