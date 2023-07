Boda Bernadett arról beszélt, hogy milyen nehéz feladatuk volt, hiszen nem gondolták, hogy ennyi tehetség jelentkezik.

- Színes volt a mezőny, de igyekeztünk úgy dönteni, hogy a döntőbe mindannyiunk favoritjai bekerüljenek, legyen az szóló énekes vagy együttes.

Farkas István Richie azt emelte ki, hogy milyen jó a kezdeményezés, mert ez a verseny remek lehetőséget ad a fiatal, feltörekvő tehetségeknek. -A Rotary Fröccsnapokon nem csak nagyközönség előtt mutatkozhatnak be, hanem a legjobbnak választottak értékes nyereményt és videóklip készítési lehetőséget kap, ami nem kis dolog a zenei világban.

A Színpadra fel! zenei tehetségkutatót hagyományteremtő szándékkal hívták életre a szervezők, így annak sem kell csüggednie, aki idén nem jutott a döntőbe.

A sajtótájékoztató végén egy kis ízelítőt is adtak a Színpadra fel! zenei tehetségkutató verseny döntősei, Bálind Kata és Edvi Dalma.

Ütős programzárás nyereményekkel

- Vasárnap 17 órakor az Ataru Taiko ütősegyüttes, majd a Zártosztály, végül a Besh o droM színesíti a zenei kínálatot. A kisebbekre is gondoltunk - interaktív fajátékokkal készülünk és a gyerekek szörpöt és pattogatott kukoricát is kóstolhatnak. A jótékonysági faházak minden nap 16 órától várják a látogatókat. A fröccsök, szörpök, zsíros kenyér, vagy akár a popcorn megvásárlásával is támogatja a közönség a Rotarysok nemes céljait.

A standoknál kapott támogatói lapok szavazószelvényként és egyben tombolaként is funkcionálnak majd: a nyereményeket vasárnap, a Besh o droM koncert előtt sorsolják ki. A nyertesek olyan értékes nyereményeket vihetnek haza, mint a Rába Quelle páros belépője, a Győri Nemzeti Színház előadásaira szóló belépőjegyek, vagy egy hajós városnézés - fűzte hozzá Venesz Klaudia.