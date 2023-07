Harmadik alkalommal hirdette meg az állatvédő és állatbarát címek elnyerését célzó pályázatát az Állatorvos-tudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző és Módszertani Központja és az „Állatvédelem gyerekeknek” Facebook-oldal szerkesztőbizottsága az oktatási intézmények számára. Az óvodák és általános iskolák mellett már bölcsődék, középiskolák és gyermekotthonok is pályázhattak.

A tavalyihoz képest megduplázódott a pályázók száma, Az Év Állatvédő Bölcsődéje 2023 címet huszonkét intézmény közül nyerte meg az Égig Érő Fa Kétnyelvű Montessori Családi Bölcsődehálózat. Az Állatorvostudományi Egyetemtől vehette át a bölcsődének járó kitüntetést a fenntartó Hungaro-Dalton Egyesület elnöke, Gömöry Dóra és Szalayné Nagy Natália kisgyermeknevelő. A hálózathoz tartozó családi bölcsődékben 38 bölcsődei és 19 óvodai férőhellyel több győri és környékbeli telephelyen két nyelven és Montessori-módszerekkel nevelik a legifjabb korosztályt kis létszámú csoportokban.

– Azért indultunk a pályázaton, mert az állatvédelem és az állatokkal kapcsolatos programok eddig is a mindennapjaink részét képezték a családi bölcsikben – mondja Szalayné Nagy Natália. – Minden évben helyezünk ki etetőt és odút a madaraknak, itatót a kóbor állatkáknak. A gyerekeket megismertetjük a háziállatokon túl haszon- és vadállatokkal – nem csak játékok és kézműves-foglalkozás alkalmával, de személyes tapasztalás révén is.

Azt mondja, nagyon fontos, hogy a gyerekek képe a bolygó teremtményeiről ne csak képeskönyveken és rajzfilmeken alapuljon, mert akkor nem jelenik meg bennük a felelősségérzet.

– Adománygyűjtésekkel segítünk állatvédő szervezeteket, megtanítjuk a piciknek, hogy az állatoknak is gondoskodásra, lakóhelyre és élelemre van szükségük, éppúgy, mint nekünk. Van egy virtuálisan örökbe fogadott kutyusunk is, akinek ellátását támogatjuk, a gyerekek maguk választották ki a Kóborka Egyesületnél. Jár hozzánk egy terápiás eb is. Mutattunk nyuszit, halat, de „nem szeretem” állatok is megfordulnak nálunk: már madagaszkári óriáscsótányt is simogattak a gyermekeink, hogy ne csak a tipikus pici, puha és szőrös teremtményeket szeressék, hanem az egész állatvilágot.

Szalayné Nagy Natália lapunknak beszámolt róla, hogy a gyerekekkel építettek sünodút és bogárhotelt is. – Apróságnak tűnhet, hogy ha látunk egy kis rovart, akkor nem agyontapossuk, hanem erre a védett helyre visszük el, fontos, hogy tiszteljük és szeretjük az állatokat. A gyerekek mintát követnek, és ha tőlünk gondoskodást látnak, ők is így csinálják majd.