Ötven évvel ezelőtt

Szervezettség kell az aratáshoz

Tanácskozásra jöttek össze előző nap a megye mezőgazdasági irányításának és termelést segítő vállalatainak vezetői. Horváth Imre, a megyei tanács végrehajtó bizottságának elnökhelyettese vitaindító előadásában ismertette a gazdaságok és vállalatok felkészülését az idei aratásra. Megyénk mezőgazdasági üzemei a szántóterület közel ötven százalékán, mintegy 95 000 hektáron termelnek kalászos gabonaféléket. Ebből a területből hatvanháromezer hektárt tesz ki a kenyérgabona termőterülete.

A jövő évi kenyér biztosítása teszi szükségessé, hogy jelenleg a tavalyihoz hasonló átlagtermést ígérő gabonákat szervezetten, jól takarítsák be az üzemek. A kielégítő betakarítás feltételei adottak. Jelenleg 720 kombájn áll a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok rendelkezésére az aratáshoz. Ez a mennyiség tízzel több mint a tavalyi, és a számbeli növekedésen felül jelentős javulás állt be a gépek műszaki állapotában is. Megyei átlagot tekintve a termelőszövetkezetekben 123,2 hektár aratásra váró gabona jut, így jó munkaszervezés mellett mintegy húsz, huszonkét napot venne igénybe a kalászosok betakarítása. Ha nem a megyei átlagot tekintjük, hanem az egyes üzemek felszereltségét, akkor korántsem ilyen biztató a helyzet, mert a gazdaságok felszereltsége erősen különböző. Arra sem lehet számítani, hogy az időjárás végig kedvező marad. Épp a tavalyi esztendő tapasztalataiból kiindulva a termelőszövetkezeteknek és állami gazdaságoknak arra kell törekedniük, hogy jó, alapos munkaszervezéssel csökkentsék az aratás napjainak számát. Az elnökhelyettes hangsúlyozta, nem engedhető meg, hogy a kiszolgálóegységek késése miatt álljon a gép. Mindenütt arra kell törekedni, hogy napi tizennégy, tizenöt órát dolgozzanak a kombájnok. Nagyon fontos az aratás időben történő elkezdése is. Nem lábon kell bevárni a gabona teljes beérését, száradását, hanam már tizenöt-húszszázalékos nedvességtartalom mellett is meg kell kezdeni az aratást. A jelenlegi technikai felkészültség, a több gép- és szárítókapacitás lehetővé teszi, hogy újszerűen szemléljék a gazdaságok ezt a fontos mezőgazdasági munkát.

20 évvel ezelőtt

Bezárt a Rába Kapuváron

Költségcsökkentés miatt Győrbe helyezik át a hasonló profilú termelést - írtuk.

A kapuvári Rába bezárása nyomán 210 munkavállalóból százötvennek Győrben ajánlanak munkát, a régi munkakörükben. Elsősorban a termelésben dolgozóknak szánnak feladatot. Szerdán délelőtt a kapuvári gyárban a dolgozókis megismerhették a Rába Futómű Kft. vezetésének döntését: bezárják az üzemet. A döntést Dusza András,a Rába rt. kommunikációs vezetője a termelési költségek lefaragásával indokolta. A kapuvári gyárbezárás az egész Rába továbbiműködésének racionalizálása keretében történt. A kül- és belföldi gazdasági körülmények, a versenyképesség fenntartása érdekében szükségessé vált a gyártási költségek lefaragása. Ezeknek fényében döntöttünk a kapuvári termelés Győrbe való áthelyezése mellett. A döntéshozatal előtt a vezetés megvizsgálta a gyár működésének gazdasági vonzatait. Mivel az itt gyártott termékek nagy része Győrben is készül,ezért az áthelyezéssel a termelési költségeket jelentősen tudjuk csökkenteni. Ez azért is lényeges kérdés, mivel a kapuvári kapacitások kihasználtsága csak40-50 százalékos volt az utóbbi időben. Dusza András elmondta: a bezárás a gyár 210dolgozóját érinti. Ebből 150 dolgozónak Győrben ajánlanak munkát, a régi munkakörükben. Elsősorban persze a produktív állománynak szánnak feladatot. Az utaztatást a cég bérelt buszokkal fogja megoldani. Az improduktív munkakörben dolgozóknak- amennyiben igénylik - átképzési lehetőséget biztosítanak.

10 évvel ezelőtt

Győrbe jön a Bayern? - tettük fel a kérdést a címlapon.

A labdarúgó Bajnokok Ligája idei győztese, a Bayern München csapata a tervek szerint augusztusban Győrött az ETO ellen lép pályára barátságos mérkőzésen. A válasz az újság hasábjain.