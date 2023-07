- Csillogó tekintetű „gyereksereg” érkezett az ezred kapujához ismét múlt héten, akik akkor még nem is tudták mennyi izgalom vár rájuk. A gyors regisztrációt követően a fiatalok már a frissen megkapott formaruhájukban húzhatták fel a tábor zászlaját és útjára indult a kaland és móka, de katonásan - fogalmazott Miklós Máté főtörzsőrmester.

A táborban töltött öt nap alatt a fiatalok elsajátíthattak különböző katonai jártasságokat, mint a térképészeti ismeretek, az álcázás alapjai, de kipróbálhatták magukat airsoft lövészetben, íjászatban és egy csapatösszekovácsoló ügyességi versenyben is. A testmozgás is kiemelt szerepet kapott a hét folyamán, hiszen minden reggel tornával indították a napot a fiatalok, de nem maradhatott el a közelharc foglalkozás sem. A korábbi táborhoz hasonlóan most is kipróbálhatták a diákok a különféle katonai járműveket. A hét végezetéül pedig élményekkel és új barátokkal lettek gazdagabbak, majd átvehették a jól megérdemelt, heti teljesítményükért járó oklevelet és az „obsitot”.