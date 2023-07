Részletes tünetleírás alapján tanácsokat ad, segíti a gyors és célravezető cselekvést.

Közli, mikor induljanak el az ügyeletre, sürgősségire, illetve otthon hogyan tudják az észlelt tüneteket enyhíteni.

Égés, állatharapás, rovarcsípés és hasonló egészségromlás esetében kialakult stresszhelyzetben is segít.

A tünetek részletes beírása alapján az applikáció tanácsokat ad például a helyes lázcsillapításról, a sebkötözésről vagy a fájdalomcsillapítás módszereiről videós és szöveges formában.

A kisgyermekek nem biztos, hogy pontosan meg tudják fogalmazni fájdalmaik mértékét, rosszullétük okát. Az appon keresőszavakkal is ellenőrizhetőek a tünetek, de akár testrészek szerint is lehet tájékozódni. A panaszok megadása után az alkalmazás több kérdést is feltesz, több lehetséges kórképet javasol, majd az azonnali teendőt is megadja. A web­oldalon tudástár is elérhető. A több mint 220 gyermekbetegséget tartalmazó ingyenes applikáció megbízható, a betegek számára otthon is könnyen hozzáférhető egészségügyi információforrás. A fejlesztés a 18 év alatti korosztály elsősorban heveny tüneteinek ellenőrzésére használható. Nem helyettesíti az orvos-beteg találkozást, mivel a rendszer nem mesterséges­intelligencia-alapú és nem ad diagnózist, de felfokozott érzelmi szituációban, amikor a szülő nem tud dönteni a gyermekét illető tünetek súlyosságáról, hasznos tanácsadó lehet a Semmelweis Help.

Tümentimur Ágnes pedagógus, 4 éves kislány édesanyja, aki maga is Semmelweis Help-használó. – Az „anyukás” közösségi oldalakon gyakran sodorják akaratlanul egymást bizonytalanságba a különböző véleményekkel a szülők. Az appnak szakmai háttere van, a kérdések egymásra épülnek, ezért ezt mankónak tartom. Használata mellett fontos a szülői megérzés, a felelősségteljes gondolkodás és az orvosi jelenlét. A pedagógusoknak a szülői értekezletek kiváló csatornát biztosítanának arra, hogy felhívják a figyelmet az app létezésére – osztotta meg gondolatait lapunkkal a győri Arany János két tanítási nyelvű általános iskola pedagógusa.

Tümentimur Ágnes kislányával a Petz-kórházban.

Az applikációt fejleszteni szeretnék, bővíteni a 18 év felettiek számára is. Dr. Schmidt Péter gyermekgyógyász szakorvos fontosnak tartja, hogy a fejlesztést a gyermekgyógyászattal kezdték. – A fiatalabb generáció részére ez komoly és közvetlen segítség. Az idősebbek számára nehezebb az átállás, de ugyanolyan fontos – mondta el lapunknak a Semmelweis-díjas szakorvos, majd folytatta: – Várólisták vannak, és bizonyos rétegek számára, gondolok itt a nyugdíjasokra, nehezen elérhető a rendszer a különböző szakrendelésekre. A Semmelweis Help összekötő híd lehet a gyógyítás, a megelőzés és a várólisták csökkentése tekintetében. Fontosnak tartom, hogy minél több orvos, minél szélesebb körben alkalmazza. (Az app ingyen letölthető a Google Playből, az Apple Store-­ból, elérhető a http://help.semmelweis.hu weboldalon.)