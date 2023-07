A cél, hogy a résztvevők újabb ismereteket szerezhessenek a polgárőrség által végzett feladatokról, úgy hogy közben élményekkel is gazdagodjanak. A tábor során a 24 fiatal megismerkedhetett Harley-val a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgálati kutyájával, valamint gazdájával Budai Csaba pénzügyőr törzszászlóssal és Óvári László főtörzszászlóssal. Az izgalmakat tovább fokozta, hogy Harley és gazdája idén a dobogó második helyére állhatott fel a kábítószer kereső kutyák nemzetközi versenyén, amit a török vámigazgatás rendezett Ankarában. A kivételes képességeket a fiataloknak is bemutatták, először a fiatalok táskái közt elrejtett zárjegy nélküli cigarettát találtak meg, majd helyiségvizsgálat következett. A fiatalok szintén rendkívül lelkesek voltak, mikor a a közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket mutattak be a NAV munkatársai , majd elsősegély nyújtási alapismereteket is elsajátítottak a táborozók, csak úgy, mint a bilincs használatát, melyet utána egymáson gyakorolhattak a fiatalok. A gyerekek kedves meglepetéssel búcsúztatták Budai Csaba kutyavezető és Harley-t. Egy Saját készítésű IGK aranyérmet adtak át nekik ezzel is elismerve a teljesítményt és a barátságot és korrigálva az ankarai bírálók „tévedését”.