Találtunk egy olyan házat a helyi ingatlanpiacon, amely a természet közelségét ötvözi a lakókörnyezet szépségével. Ráadásul zsákutcában helyezkedik el, így attól sem kell tartania, hogy megzavarják a szemlélődésben. Továbbá azt is ki kell emelnünk, hogy remek az elosztása, és kovácsoltvas kapu fogadja az érkezőket. De mire föl a többes szám? Ha megveszi, garantáltan sok barátja meg akarja majd látogatni, és meg is teheti, mert akkora a ház, hogy el is tudja szállásolni őket, ha szeretné.

“Ha szereti a nyugalmat és a természet közelségét, akkor megtalálta a megfelelő otthont. A teraszon a reggeli kávét madárcsicsergésben, szaladgáló őzikéket nézegetve fogyaszthatja el.