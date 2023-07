Több mint féléves várakozás után március végén újra elindult a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum felújítása. Nagy Sándor, a csillagvizsgáló ve­­zetője elmondta, hogy az új kivitelező már elkészítette a naptávcső pillérét és a kupola betonkoszorúját. Utóbbinak hála végre visszakerülhetett a kupola az épület tetejére. Illetve már elkészült a lépcsőfeljáró és a kupolatér, valamint a bejárati ferde tető. Most a burkolás, az épületgépészeti munkák zajlanak, továbbá az épület külső csinosítása.

– A tatai csillagda munkálatai 2021 őszén kezdődtek pályázati támogatásból. A tervek szerint már tavaly el kellett volna készülnie a felújításnak, azonban ezt az akkori kivitelező nem tudta teljesíteni. Új közbeszerzési eljárást kellett kiírni, ezért állt a beruházás – magyarázta a csillagász, aki elárulta, hogy az új tervek szerint őszre elkészülhet az új csillagda.

– A tatai csillagda idén ötven­éves, így nagy öröm, hogy a születésnapot ősszel már az új épületben ünnepelhetjük meg – vélekedett a csillagda vezetője. Hozzátette: – A zárvatartás ideje alatt a Pötörke-malomban tartunk előadásokat, távcsöves bemutatókat pedig a Pötörke-malom melletti tóparton. Ott fogjuk megrendezni augusztus 3–13. között az Egy hét a csillagok alatt tatai programjait. Agostyánban pedig meteormeg­figyelést tartunk majd.

Michl József, Tata polgármestere a város közösségi oldalán számolt be arról, hogy hol tart a csillagvizsgáló felújítása. – Egy nagyon nagy fejlesztés történik Tatán, az ég kémleléséhez egy gyönyörűséges új csillagdája lesz a városunknak. A TIT közössége, csoportja egy határon átnyúló pályázattal és hazai forrásból gyönyörű felújítást, bővítést talált ki a Posztoczky-csillagdának, ahol külön elhelyezésre kerül Posztoczky Károly hagyatéka egy nagyon szép, állandó kiállítással, óriási kincseket kapott a családtól a közösség. Visszakerült már a kupola is a helyére, vagyis az ég kémlelésére szolgáló legnagyobb távcsőnek is megvan a helye. Fent a teraszon nagyon sok csillagvizsgáló, csillagász, érdeklődő kémlelheti majd az eget – mondta a polgármester.

Öt évvel ezelőtt, amikor az önkormányzat eladta az ingatlant a csillagda üzemeltetőjének, az volt a város kérése, hogy egy olyan projekt keretében újuljon meg ez a hely, ami méltó Tatához és a Posztoczky-hagyatékhoz is. – A város azt az összeget, amit kapott ezért az ingatlanért, visszaforgatja, és ebből a parkolót építjük itt meg, illetve vállaltuk a kerítés kiigazítását, megjavítását. Ezzel válik teljessé ez a projekt – tette hozzá a város vezetője, azt ajánlva mindenkinek, hogy már most vegye elő a könyveit, nézzen körül az interneten, hogy a csillagvizsgálóban majd élőben újra megtanulhassuk, mi vesz minket körül.